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      Стратегічним для президента має стати розвиток іпотечного кредитування, – експерт

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      Що зараз з іпотекою в Україні?
      Що зараз з іпотекою в Україні? / Shutterstock

      Яких кроків у сфері нерухомості і будівництва очікують від нового президента України та чого очікувати потенційним покупцям і забудовникам очікувати від ринку за підсумками президентських виборів?

      Про це у коментарі Нерухомість 24 розповіла співзасновник та керуючий партнер Українського клубу нерухомості (URE Club) Ольга Соловей.

      Читайте більше: Зеленський переміг: Чого чекати на ринку нерухомості після виборів?

      Якщо говорити про сферу будівництва, то і у забудовника, і у потенційного покупця, цілі залишаються незмінними: забудовник хоче будувати якісне житло, а потенційний покупець стати його власником,
      – каже експертка, додаючи, що пріоритетом команди нового президента має стати побудова економічно розвиненої країни.

      Фахівець констатує, що на сьогодні приблизно 80% гравців ринку нерухомості в Україні в тій чи іншій мірі стикаються з проявами корупції.

      "Тому президентській команді необхідно буде прийняти низку заходів, аби створити по-справжньому прозорий ринок з рівними умовами для забудовників, щоб значно поліпшити бізнес-клімат в галузі, а це безсумнівно потягне залучення інвестицій в сферу будівництва", – переконана Ольга Соловей.

      Що має стати пріоритетом для нового президента?

      Стратегічним для нового президента має стати розвиток іпотечного кредитування, зокрема, державних програм.

      Наприклад, якщо взяти державні іпотеки, то кредити, видані за ставками, що не перевищують 20-22%, могли б спричинити за собою зниження ставок у комерційних банках на 3-5%. А предметом застави на первинному ринку знову повинна стати недобудована квартира, яку купують.

      Що зараз з іпотекою в Україні?На сьогодні іпотечні ставки в Україні коливаються від 17,9% до 24% залежно від виду нерухомості: в новобудові або готовому будинку. Якщо позика на 10-15 років на суму до 1 мільйона гривень, перший внесок може становити від 20% до 50% залежно від банку.

      До кінця 2019 року в Україні має запрацювати лізингова програма житла. Нерухомість 24 детально писала, на яких умовах вона працюватиме.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Іпотека Кредит на житло Ринок нерухомості Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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