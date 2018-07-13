Страва "Трумпутін" і пиво "Владнаємо це як дорослі": як Гельсінкі прийматиме Трампа та Путіна

Гельсінкі готується до саміту Володимира Путіна і Дональда Трампа. Так, фіни випустили спеціальне пиво до цієї події, а у столиці Фінляндії в одному із закладів навіть вигадали тематичну страву.

Про це повідомляє Helsingin Uutiset.

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Так, у Фінляндії можна купити 10 тисяч пляшок пива "Владнаємо це як дорослі" (Let's settle this like adults), випущеного спеціально до зустрічі Путіна і Трампа.

Голова правління пивоварної компанії RPS Янне Сеппала (Rock Paper Scissors, "камінь, ножиці, папір" з англійської), яка і розробила дизайн етикеток, жартома пропонує президентам скористатися порадою його підприємства: якщо переговори зайдуть у глухий кут, зіграти в "камінь, ножиці, папір".

А заклад Kaffekievari у Гельсінкі пропонує своїм відвідувачам скуштувати страву "Трумпутін" (Trumputin).

"Трумпутін" – це млинець зі свіжосоленим лососем, сметаною і цибулею зі спеціями, а також американські панкейки з морозивом та ягодами, пояснюється у публікації. Вартість блюда – приблизно 14 євро.

Страва з'явилася у вівторок, 10 липня. Її можна буде спробувати до неділі, а в понеділок, в день проведення саміту, ресторан буде закритий, розповіла для видання власниця ресторану.

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