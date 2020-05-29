Стрілянина у Броварах: куля влучила у вікно будинку, де проживають люди – фото

У Броварах сталась масова стрілянина за участі перевізників. Стало відомо, що під час одного з пострілів куля потрапила у вікно будинку, який розташований поруч.

Про це в ефірі 24 каналу розповів житель квартири, у яку влучила куля, Сергій.

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Сергій зазначив, що саме постріл розбудив його зранку.

Я відкрив очі, вирішив подивитись у сторону вікна і побачив, що до мене залетіла куля. Я заметушився від гучного звуку,

– сказав мешканець будинку.

Як виявилось, перевізники влучили у балкон Сергія. очевидець додав, що йому було страшно дивитись, хто саме це зробив. "Вони стояли з іншої сторони, я боявся туди заглядати, адже розумів, що одна куля прилетіла у балкон, тому може прилетіти й друга", – пояснив Сергій.

Хлопець поділився фотографіями, які ілюструють інцидент. На фото видно, що куля пробила балконні двері та влучила у вікно. Наразі у квартирі працюють правоохоронці, тому заходити туди не можна навіть самому Сергію.



Місце, де влучила куля / Фото надав очевидець події



Куля у квартирі Сергія / Фото надав очевидець події

У вікно будинку влучила куля: відео 24 каналу

Що відомо про стрілянину у Броварах? Інцидент трапився вранці 29 травня 2020 року у місті Бровари, що на Київщині. У ній взяли участь приблизно 100 людей, які, як виявилось, займаються пасажирськими перевезеннями. Деякі з них – нелегально.



Поліція затримала 20 учасників інциденту. Відомо про щонайменше 3 поранених. За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження. За інформацією поліції, деякі учасники стрілянини прибули з інших регіонів України.