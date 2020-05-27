Стрілянина в Києві: з’явилось відео нападу на ватажка наркокарателю
Громадянин Чорногорії, у якого іноземні кілери випустили п’ять куль у Києві, наразі в лікарні під охороною. Сам момент стрілянини потрапив на відео.
Чотирьох фігурантів справи вже затримали в Одесі, а постраждалий виявився одним із організаторів наркокарателю. Про це повідомляє заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй фейсбук-сторінці.
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Відео з місця стрілянини
На відео видно, як двоє озброєних чоловіків вибігають авто, здійснюють декілька пострілів та намагаються втекти з місця злочину.
Цей ж автомобіль вони хотіли згодом спалити, але самі ледве врятувалися. Зловмисники встигли відбігти в останній момент, а один із них обпік собі обличчя.
Що відомо про напад і фігурантів
- Стрілянина сталася 26 травня на території елітного житлового комплексу "Новопечерські Липки". Двоє чоловіків вистріли в іноземця 5 разів, сіли в авто та поїхали геть.
- Згодом чотирьох фігурантів справи, які взялися за наймане вбивство, затримали в Одесі. Вони мали намір перетнути кордон України з Молдовою поза митним контролем.
- Це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство.
- Потерпілим є громадянин Чорногорії, який також перебуває в міжнародному розшуку. Він є одним із лідерів та організатором картелю, члени якого постачають наркотики до Європи.