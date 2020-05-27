Стрілянина в Києві: з’явилось відео нападу на ватажка наркокарателю

Громадянин Чорногорії, у якого іноземні кілери випустили п’ять куль у Києві, наразі в лікарні під охороною. Сам момент стрілянини потрапив на відео.

Чотирьох фігурантів справи вже затримали в Одесі, а постраждалий виявився одним із організаторів наркокарателю. Про це повідомляє заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй фейсбук-сторінці.

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Відео з місця стрілянини

На відео видно, як двоє озброєних чоловіків вибігають авто, здійснюють декілька пострілів та намагаються втекти з місця злочину.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/pcb.2988351051251722/2988345961252231/

Цей ж автомобіль вони хотіли згодом спалити, але самі ледве врятувалися. Зловмисники встигли відбігти в останній момент, а один із них обпік собі обличчя.

Що відомо про напад і фігурантів