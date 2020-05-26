Стрілянина в центрі Києва, одного чоловіка поранено: деталі

У Центрі Києва сталася стрілянина. Невідомий стріляв в чоловіка на вулиці Драгомирова.

Стрілянина трапилася близько 18:20 на вулиці Драгомирова. Невідомий стріляв у чоловіка, повідомили у Нацполіції.

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37-річного потерпілого з вогнепальним пораненням госпіталізовано до лікарняного закладу.

За даними "Інтерфакс-Україна", стрілець мав напарника. Разом з ним він покинув місце події на автомобілі. Сам автомобіль згодом спалили.

Згодом опублікували і відео з місця події. Як видно, стрілянина сталася в житловому комплексі "Новопечерські Липки" у столиці.

Відео з місця стрілянини в Києві

На місці стрілянини працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти, кінологи та представники інших профільних служб.