Стрілянина військових у потязі: поліція оприлюднила деталі та фото з місця події
Зранку 6 квітня затримали двох військових, які закрилися в купе та влаштували стрілянину в потязі. Пасажирів потягу одразу евакуювали. Поліція розкрила нову інформацію про інцидент.
Джерело:Поліція Харківщини
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція провела спеціальну операцію "Грім".
Детальніше Стріляли із табельної зброї: з потяга Костянтинівка – Київ зняли двох військових
Інформація слідства про інцидент
Повідомлення про стрілянину в потязі "Костянтинівка-Київ" надійшло до поліції приблизно о 2 гоидні ночі. місце події відразу заблокували, а пасажирів евакуювали. Начальник харківської поліції Андрій Рубель вирішив залучити до операції спецпризначенців КОРД. Коли ті прибули, зловмисники забарикадувалися в купе та погрожували, що в разі штурму відкриють вогонь на ураження.
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