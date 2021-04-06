Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція провела спеціальну операцію "Грім".

Детальніше Стріляли із табельної зброї: з потяга Костянтинівка – Київ зняли двох військових

Інформація слідства про інцидент

Повідомлення про стрілянину в потязі "Костянтинівка-Київ" надійшло до поліції приблизно о 2 гоидні ночі. місце події відразу заблокували, а пасажирів евакуювали. Начальник харківської поліції Андрій Рубель вирішив залучити до операції спецпризначенців КОРД. Коли ті прибули, зловмисники забарикадувалися в купе та погрожували, що в разі штурму відкриють вогонь на ураження.

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