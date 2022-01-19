Порошенку оголошують запобіжний захід: ситуація під судом – відео

Печерський районний суд Києва 19 січня знову засідає у справі Петра Порошенка. Так, суддя Олексій Соколов повинен озвучити, який запобіжний захід обрав для нардепа.

Ситуація під Печерським судом

Засідання розпочалося о 14:00. Прихильники лідера "Європейської Солідарності" знову зібралися під судом та облаштували там сцену.

Цікаво Запобіжний захід Порошенку обирає суддя, якого той призначив у 2017 році: що про нього відомо

Близько 12 години ранку між активістами та силовиками трапилися сутички. Все тому, що правоохоронці не дозволяли розпалювати вогонь у бочках, а згодом взагалі їх забрали. Це обурило прихильників нардепа й вони почали штовхатися із силовиками. Однак активістів було менше, тому безлад швидко припинився.

Згодом правоохоронці почали складати намети мітингувальників, а ті вигукували: "Ганьба".

За даними поліції Києва, під час штовханини постраждало 2 людей:

правоохоронець;

учасник акції.

Поліцейські закликали прихильників Порошенка поводитися мирно та не влаштовувати провокації.

Онлайн-трансляція з обрання Порошенку запобіжного заходу: дивіться відео

Порошенко вийшов до своїх прихильників

Лідер "Європейської Солідарності" прийшов до будівлі суду близько 13:45. Він звернувся до своїх прихильників з промовою.

Кореспондентка 24 каналу повідомила з місця події, що в залу суду впускають тільки по списку і найперше – операторів.

Яку ухвалу виніс суд

Прокурори просили взяти Порошенка під варту з правом внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень. Водночас суддя відпустив політика під домашнє зобов'язання. Після оголошення ухвали нардеп разом зі своєю командою виконав гімн України. До речі, згодом зникло світло, однак через кілька хвилин його увімкнули знову.

Згідно з рішенням суду, підозрюваний у держзраді лідер "ЄС" повинен здати усі свої паспорти і не покидати Україну. Також Порошенко має прибувати на першу вимогу слідчих.

Деталі засідання 17 січня