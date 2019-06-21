Суд над винними у збитті рейсу MH17: якими будуть наслідки для Росії

Реальні санкції ЄС проти Росії були введені саме після збиття Boeing-777. У зв’язку із судом щодо збитого Росією рейсу MH17 навряд чи будуть посилені ці прямі санкції. Але економічних збитків РФ все ж зазнає.

Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Родичі загиблих у катастрофі рейсу MH17, можливо, компанії подадуть судові позови проти Росії на серйозні суми. Це виллється у великі гроші, які Росія буде змушена сплачувати. Або майно РФ за кордоном можуть арештувати. Це непрямі санкції, але це завдасть удару по російській економіці,

– переконаний Олександр Леонов.

Коли були введені санкції ЄС проти Росії і які втрати Кремля? Євросоюз ввів санкції проти Кремля у 2014 році через агресію в Криму і на Донбасі. У список потрапили понад 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму і в так званих невизнаних республіках "ДНР" та "ЛНР. Накопичені втрати від санкцій проти Москви становлять до 5% ВВП РФ, а це приблизно 50 мільярдів доларів.

Експерт наголошує: антиросійські санкції діють. І Росія кілька разів була змушена зізнатися, що втратила серйозні ресурси. Втім, говорить, Леонов, Росія має велику економіку з відповідно великою інерцією. Щоб відчути дію санкцій, потрібно кілька років. При цьому Олександр Леонов вважає можливе повернення делегації Росії в ПАРЄ ляпасом світовому співтовариству. (Виключення Росії з ПАРЄ через анексію Криму і окупацію Донбасу – одна із санкцій – "24"). Особливо після того, як Росія відмовилася виконувати рішення Гаазького трибуналу – звільнити українських моряків і судна, захоплені росіянами в Керченській протоці.

"Апеляція до Європейського суду з прав людини під приводом повернути Росію в ПАРЄ – неприємна маніпуляція. В Росії прийняті закони, згідно з якими РФ визнає пріоритет своїх законів перед міжнародними. Росія може не виконувати рішення ЄСПЛ. І яким чином повернення в ПАРЄ дозволить захищати громадян РФ? Шкода, що Макрон і Меркель підтримують цю гру Кремля", – зауважує Леонов.

Що відомо про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом?17 липня 2014 року над Донбасом поблизу окупованого проросійськими бойовиками Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири і екіпаж – 298 людей. Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва відкидає причетність до катастрофи.



Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. Вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську. Фігуранти у справі про катастрофу MH17 самі не "натискали кнопку" пуску ракети, але все одно відповідальні за загибель людей, вважають міжнародні слідчі, і слідство готове вислухати позицію підозрюваних в суді.



Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів повідомила імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського "Боїнга". За версією слідства в трагедії винні Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Суд над чотирма підозрюваними у трагедії рейсу МН17 розпочнуть 9 березня 2020 року о 10 ранку у Гаазі. Слідча група вже видала міжнародні ордери на арешт.

Все, що треба знати про катастрофу рейсу MH17: інфографіка 24 каналу