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      Суд у Гаазі відмовив Росії в перегляді питання щодо "кримського" позову "Приватбанку"

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      "Приватбанк"
      "Приватбанк" / Getty Images

      Постійна палата арбітражного суду в Гаазі 12 вересня відмовила Росії у вимозі перегляду питання юрисдикції за позовом "Приватбанку" про експропріацію (примусове вилучення) його активів в окупованому Криму.

      Що відомо про позов "Приватбанку" до Росії?

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      "Приватбанк" 13 квітня 2015 року подав до суду за порушення Росією зобов'язань щодо банку, а саме щодо активів у Криму. Росія спершу не брала участі у справі до винесення арбітражним судом рішень. Проте згодом Росія призначила своїх представників у суді.

      4 лютого 2019 року арбітражний суд визнав, що він має юрисдикцію щодо усіх вимог "Приватбанку" проти Росії, що Росія порушила свої зобов’язання за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, незаконно експропріювавши (примусово вилучивши) активи "Приватбанку" в Криму.

      Згідно з рішенням суду, "Приватбанк" має право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі. "Приватбанк" прагне отримати відшкодування в розмірі понад 1 мільярд доларів.

      До речі, у червні 2019 року заступниця голови правління "Приватбанку" Галина Пахачук повідомила, що банк оцінює свої втрати в результаті анексії Криму в 9 мільярдів доларів.

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      Відділення Приватбанку у Криму
      Відділення "Приватбанку" в Криму на початку російської окупації

      Що відомо про інші суди між українськими банками та Росією?

      26 листопада 2018 року Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з Росії на користь "Ощадбанку" 1,3 мільярда доларів. Таким чином суд задовольнив вимогу щодо компенсації збитків "Ощадбанку", завданих Росією внаслідок анексії Криму. Сума відшкодування – 1,3 мільярда доларів плюс відсотки, які нараховуються з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації.

      Та через окупацію Криму до Росії позивались не тільки українські банки. 18 українських компаній, вимагаючи, щоби Росія відшкодувала їм вартість захопленого в Криму майна, першими пішли до суду. Це були готелі, туристичні та будівельні фірми, меблеві магазини. Міжнародний суд в Гаазі вирішив, що Росія, як країна, яка незаконно забрала Крим в України, має виплатити їм 150 мільйонів доларів.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Приватбанк Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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