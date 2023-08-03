Суддя Тандир намагався спотворити аналізи: чи вдалося підтвердити вміст алкоголю

Слідчі ДБР провели 18 експертиз під час розслідування ДТП за участю судді Олексія Тандира. У ДБР стверджують, що Тандир намагався спотворити аналізи, щоб не виявили алкоголь.

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону розповіла, що ДБР провело 18 експертиз різного виду, щоб у суді можна було пред'явити докази стороні обвинувачення, пише 24 Канал.

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В аналізах Тандира вдалося підтвердити вміст алкоголю

Раніше одна з експертиз підтвердила, що на момент скоєння ДТП суддя Тандир перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Для того, щоб ці докази стороні обвинувачення можна було пред'явити в суді, ДБР провело 18 експертиз різного виду. Це були і слідчі експерименти, і аналізи усіх відеоматеріалів, і допити свідків. І раніше одна з експертиз підтвердила, що на момент скоєння ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп'яніння", – заявила вона.

Представниця ДБР повідомила, що під час слідства експерти виявили спробу підозрюваного спотворити біозразки. Однак вміст алкоголю в аналізах вдалося підтвердити.

Але незважаючи на те, що він намагався їх спотворити, вміст алкоголю в аналізах вдалося підтвердити, як і порушення ПДР. Після того, як сторони ознайомляться з матеріалами досудового розслідування, справа розглядатиметься у суді і завершиться вироком,

– констатувала Сапьян.

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Що відомо про ДТП з Тандиром

Опівночі 26 травня Олексій Тандир на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпості.

Суддя Тандир відмовився здавати тест на відбір біологічних зразків, а також запевняв, що він нібито не був за кермом. Через те, що Тандир мав візуальні клінічні ознаки сп'яніння, у судді здійснили примусовий відбір біологічних зразків.

27 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без можливості внесення застави. 3 серпня ДБР завершило розслідувати справу.

Матеріали кримінальної справи відкрили для ознайомлення стороні захисту. Як тільки сторони ознайомляться з матеріалами, то обвинувальний акт передадуть до суду.