У Трампа зробили нову заяву щодо президенства Зеленського

Майк Волц розповів деталі скандальної зустрічі в Овальному кабінеті. Радник США з нацбезпеки заявив, що Володимир Зеленський є "неправильним президентом".

В інтерв'ю для Fox News Майк Волц пригадав, як він та держсекретар Марко Рубіо радили Трампу після суперечки припинити переговори, а Зеленському – залишити Білий дім, передає 24 Канал.

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Волц відреагував на сварку Трампа і Зеленського

Чиновники сказали очільнику США, що, мовляв, не бачать шляхів для продовження розмови після "образи", завданої з боку Зеленського. Волц уточнив, що Рубіо дав зрозуміти українцю, що наразі час грає проти нього, і "американська допомога не є нескінченною".

Крім того, Волц назвав Зеленського "неправильним лідером" для переговорів з Росією. Мовляв, глава нашої держави був одягнений не як людина, яка хоче зупинити бойові дії. "І я повинен сказати вам, що це був неправильний підхід, неправильний час в історії і, безумовно, неправильний президент, який намагався зробити подібні речі", – підсумував сварку у Білому домі радник Трампа з нацбезпеки.

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем розкритикував Зеленського за суперечку з Трампом і закликав піти у відставку або змінити поведінку. Крім того, чиновник порадив йому надіслати іншого переговорника замість себе для підписання угоди про копалини. Пізніше Зеленський наголосив, що лише народ України може вирішувати, чи йти йому у відставку.

Коментуючи сварку з Трампом, глава держави заявив, що не вважає, що зробив щось неправильне. Він підкреслив, що йому важливо було донести до адміністрації президента США позицію України. На думку Зеленського, суперечку спровокувало хибне уявлення Трампа і його радників щодо ситуації у нашій країні.

Нагадаємо, що перед скандальною зустріччю у Білому домі Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів", неправдиво заявивши, що той має 4 відсотки підтримки серед народу. Опісля очільник США прикинувся, що не пам'ятає, коли називав президента України "диктатором".