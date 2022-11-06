Навколо Сватового тривають активні бої: що ускладнює контрнаступ ЗСУ

У Луганській області найактивніші бої між ЗСУ та російськими окупантами точаться навколо Сватового. Контрнаступ українських воїнів сповільнився.

Про ситуацію на Луганському напрямку розповів очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. За його словами, ситуація складна через несприятливу погоду.

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Погода ускладнює просування ЗСУ

Він повідомив, що волога в землі не дає можливості проїжджати колісною технікою. Відтак, просування ЗСУ можливе лише на гусеницях.

Це дуже ускладнює рух ЗСУ вперед,

– заявив Роман Власенко.

Крім того, він повідомив, що контрнаступ ЗСУ сповільнився біля Білогорівки та Кремінної. Натомість Сватове є центром протистояння у Луганській області.

Сватове на карті

"Наразі щодо контрнаступу ситуація трохи сповільнилась біля Білогорівки та Кремінної. Більш-менш рух є навколо Сватового – північніше, південніше. Зараз Сватове є центром протистояння на Луганщині" – повідомив глава Сєверодонецької РВА.

Окупанти зазнають шалених втрат

Активіст Сергій Стерненко повідомив, що на Сватівському напряму у ворога величезні втрати. Він написав, що окупанти кидають у бій мобілізованих та зеків практично без підтримки техніки.

"Ті масово вмирають, і на їхні вже пристріляні позиції заходить нове м'ясо. І так по колу. Схожа картина і на сусідніх ділянках фронту", – зазначив Стерненко.

Зазначимо, що під Макіївкою ЗСУ, ймовірно, розбили цілий батальйон мобілізованих росіян. Родичі мобілізованих з Воронезької області розповіли, що з 570 окупантів вижили лише 29.

Яка ситуація у Луганській області

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