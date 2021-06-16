Свідомо хотів потрапити за ґрати, – Путін про Навального та його викривальні сюжети

Володимир Путін вважає, що Олексій Навальний усе робив для того, аби його затримали та потім відправили за ґрати. Крім того, президент Росії натякнув, що саме викривальні матеріали опозиціонера вплинули на арешт останнього.

Про це Путін заявив на пресконференції за підсумками зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом 16 червня. Цікаво, що саме господар Білого дому порушив тему Навального та політв'язнів у Росії зокрема.

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"Навальний сам хотів, аби його затримали"

На переконання Путіна, Олексій Навальний начебто знав, що порушує закони, які діють у Росії.

Він був зобов'язаним відзначатися як двічі засуджена особа. Свідомо хочу це підкреслити: ігноруючи вимоги закону, цей громадянин виїхав за кордон на лікування. Тоді йому не потрібно було проходити реєстрацію у органів влади. Як тільки він вийшов із лікарні та розмістив свої відеосюжети в інтернеті, така вимога виникла,

– наголосив глава Кремля.

Опісля опозиціонер не з'явився на реєстрацію, начебто проігнорувавши вимоги закону. Тому його і оголосили в розшук, продовжив Путін.

"Знаючи про це, він приїхав. Я виходжу з того, що свідомо хотів, аби його затримали. Він зробив те, що хотів", – констатував політик.

Цікаво, що говорячи про Навального, Путін ані його ім'я, ані прізвище не називав. Представляв він опозиціонера як "громадянин".

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Справа Олексія Навального: коротко