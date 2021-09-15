Світ не визнає вибори і мандати депутатів, що воювали за бойовиків на Донбасі, – ОБСЄ

Міжнародна спільнота не визнає мандати тих депутатів, які воювали за бойовиків на Донбасі та можуть потрапити у Держдуму. Така ж ситуація щодо тих, які можуть бути вибрані у Криму.

Мовиться про російські вибори у Держдуму, які запланувала Росія на 19 вересня. Про це заявив учасник Міжнародної моніторингової місії з Чехії, аналітик дослідницького центру "Європейські цінності" Давід Стулік.

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Під час представлення попередніх результатів міжнародної моніторингової місії уздовж лінії фронту, Стулік відповів на запитання 24 каналу. Він запевнив, що міжнародна спільнота не визнає мандати тих депутатів, які воювали на Донбасі та можуть потрапити у Держдуму.

Міжнародна спільнота не визнає навіть факт окупованих чи нелегально анексованих територій. Тобто, у цих людей немає ніякого міжнародного мандата,

– запевнив Стулік.

Він також додав, що на них можуть навіть потім поширитися санкції зі сторони США чи ЄС, "тому це такий важливий політичний крок".

Коротко про вибори у Держдуму

Вибори до Держдуми Росії мають відбутись 19 вересня 2021 року. Через низьку явку росіян Кремль намагається залучити до голосування жителів окупованих територій. Для цього проєктом постанови ЦВК Росії дозволили голосувати на виборах у Держдуму жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти. Проявити активність можна навіть онлайн, попередньо зареєструвавшись.

Також Росія масово видавала жителям ОРДЛО російські паспорти. Ба більше, перед проведенням виборів окупанти заявили, що заспустять для голосування безкоштовні автобуси у Ростовську область та потяги до кордону з Росією.

8 вересня Верховна Рада проголосувала за звернення до світової спільноти через підготовку виборів до Держдуми Росії на окупованому Донбасі та у Криму. Парламентарі закликають визнати це голосування нелегітимним.