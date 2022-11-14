Світу може бути невигідним розпад Росії: пояснення експерта

Поразка Росії у війні підіймає питання щодо зміни влади у Кремлі та можливого розпаду країни-агресорки. Але це повинен бути контрольований розпад, адже Росія – ядерна держава. Проте існують також інші загрози.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. Він наголосив, що при розпаді Росії на перший план можуть вийти соціальні аспекти.

Зверніть увагу Ізолювати державу-терориста: Україна проситиме G20 виключити зі свого складу Росію

Соціальний рівень російського населення – катастрофічний

Експерт зазначив, що розподіл природних ресурсів на території Росії неоднорідний. Одні регіони – багатші, інші – бідніші. Соціальне забезпечення російського населення – катастрофічне, навіть за нинішніх умов. Крім того, навіть російські ліберали зауважують на безпрецедентний рівень корупції в їх країні.

Якщо гіпотетично уявимо, що Росія розпадається на кілька шматків, не зрозуміло, за рахунок чого керівники цих регіонів будуть забезпечувати соціальну стабільність,

– наголосив Клочок.

Він продовжив, що будь-яка країна сповідує дотування бідніших регіонів. Так відбувається в Україні, коли бідніший регіон отримує з бюджету дотація. А у того, що більше заробляє, забирають. Це перерозподіл, і є абсолютно нормальним процесом.

Проблеми в історичному ракурсі та контексті

"Як би в Росії була притомна влада і вона поділилась не на 60 республік, а, припустимо, на три регіони – такий розподіл ще можливий. Якщо на саміті G20 будуть обговорювати варіант розпаду Росії, цю загрозу вони обов'язково мають обговорити", – зауважив співрозмовник.

Клочок вважає, якщо в 1991 році після розпаду Радянського Союзу визнали суверенітет і територіальну цілісність країн, то в цьому контексті треба і залишатися.

Припустимо варіант приєднання до України Кубані, Білгородської та Курської областей. Або Китай і Японія собі щось візьмуть. Звісно, я фантазую в цьому сенсі. Але ми отримаємо в такому разі знову ті ж самі проблеми в історичному ракурсі та контексті,

– резюмував Валерій Клочок.

Розпад Росії може стати предметом обговорення на G20: дивіться відео

Розвал країни-агресорки: коротко