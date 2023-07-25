Священники УПЦ МП закликають Онуфрія негайно й остаточно розірвати відносини із РПЦ

Після того, як російська атака пошкодила Преображенський собор УПЦ МП в Одесі, священники УПЦ московського патріархату звернулись з відкритим листом до Онуфрія. Вони закликали його негайно розірвати зв'язки з Москвою.

Вони пригадали очільнику УПЦ МП собор, який у травні 2022 року мав вирішити "проблему подальшого функціонування" української православної церкви московського патріархату в Україні. Проте навіть зараз УПЦ МП молиться за Кіріла, а останній заявляє, що УПЦ МП – невіддільна частина РПЦ.

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Що написали Онуфрію священники УПЦ МП

Священники написали, що проблема виникла "у зв'язку з сатанинською агресією Росії проти України та її народу й всебічною підтримкою цієї агресії повнотою РПЦ та особисто її настоятелем – патріархом Кірілом.

Вам добре відомо, що, попри соборні рішення, кожен, хто бажав, продовжував поминати патріарха Кіріла, доволі однозначні висловлювання на рахунок єдності з РПЦ лунали від окремих ієрархів УПЦ тощо,

– пишуть у зверненні.

Вони також згадують, що Москва за будь-якої нагоди підкреслювала, що УПЦ МП є частиною російської православної церкви.

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"Тож лишалося тільки констатувати, що реального розриву з РПЦ не відбулося. Саме за таких обставин, майже через рік після початку війни, державна влада взяла курс на ліквідацію УПЦ", – заявили священники УПЦ МП.

Саме тому вони закликали Онуфрія розірвати стосунки з російською православною церквою, особливо після атаки по Преображенському соборі в Одесі.

Ми, священнослужителі УПЦ МП, закликаємо вас ініціювати негайне скликання собору УПЦ, на якому має відбутися реальне, а не ефемерне розірвання з РПЦ. Про цей факт мають бути повідомлені як Помісні Церкви, так і Москва!

– заявили священники.

Станом на 13:18 25 липня лист підписали 305 священників УПЦ МП.

Росія атакувала головну церкву УПЦ МП в Одесі

Росія у ніч на 23 липня вдарила по історичному центру Одеси та пошкодила щонайменше 29 пам'яток архітектури 19 – 20 століття.

Окрім того, Кремль пошкодив Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП, що розташований на Соборній площі Одеси. Там була пожежа, пошкоджений вівтар.

У відповідь архієпископ Арцизький та вікарій Одеської єпархії УПЦ МП Віктор опублікував гнівний лист Кірілу. Він пригадав, що Кіріл говорить про єдність "Святої Русі" та закликав звернути увагу на те, що благословенням Кіріла, Росія чинить безчинство та відверту війну на суверенній території України.

Натомість в Києво-Печерській лаврі у відповідь на атаку росіян заявили, що "така воля Божа" і що храм "атакував ворог роду людського".