"Талібан" помістив під домашній арешт експрезидента Афганістану, – ЗМІ

Терористи "Талібану" після захоплення влади в Афганістані помістили під домашній арешт експрезидента країни Хаміда Карзая. Разом з ним перебуває колишній афганський прем'єр-міністр Абдулла Абдулла.

Таліби спершу позбавили колишнього очільника країни та прем'єра охорони. Згодом вони конфіскували у них зброю й автомобілі.

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Деталі про домашній арешт

Карзай і Абдулла фактично перебувають під домашнім арештом в Кабулі без охоронців. Їхнє майбутнє залежить від милості талібів.

І колишній президент, і експрем'єр-міністр у серпні вирішили не залишати захоплений "Талібаном" Афганістан.

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну через захоплення Кабула талібами. Згодом з'ясувалося, що він разом з родиною втік до ОАЕ.

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