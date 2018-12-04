Астрономи вдались до "наукових трюків" і отримали фото північного полюсу Сонця

Європейське космічне агентство (ESA) отримало зображення північного полюсу Сонця. Фото зроблене за допомогою апарату Proba-2.

Про це пише видання New Scientist.

Для того, щоб отримати це зображення, вчені використали кілька "наукових трюків". Адже апарат не може безпосередньо спостерігати за полюсами зірки.

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Відтак, представники агентства взяли знімки, на яких були помітні особливості поведінки атмосфери в районі північного полюса Сонця, а потім витягнули їх, створюючи ілюзію погляду знизу. За тим же принципом опрацювали усі знімки, які зробив апарат під час обертання зірки. Це й дало змогу отримати цілісне зображення північного полюса Сонця.

Отримане фото має допомогти пролити світло на деякі особливості Сонця.

Північний полюс Сонця

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