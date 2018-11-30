Asus ROG Phone надходить у продаж в Україні: ціна та дата виходу

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Asus ROG Phone: ціна в Україні
Asus ROG Phone: ціна в Україні / variety.com

Компанія Asus провела презентацію Україні, під час якої представила свій новий смартфон ROG Phone. Тоді ж було оголошено, що новинка надійде на український ринок 15 грудня.

Про це пише видання tehnot.com.

На українському ринку буде доступна конфігурація із 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Крім того, комплект смартфона включає додатковий кулер.

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Asus ROG Phone оснащений 6-дюймовим AMOLED FHD + екраном. Він працює на процесорі Snapdragon 845 (2,96 ГГц).

Головна фішка смартфону – це тривимірна система охолодження парової камери, що має убезпечити пристрій від перегріву навіть при активному використанні під час швидкої зарядки Quick Charge 4.0+.

Вартість модифікації в Україні складе 26 499 гривень.

Смартфон Asus ROG Phone: відеоогляд

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Теги: Техно Asus Смартфони
Джерело: Техно
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