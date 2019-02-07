Бюджетний смартфон Huawei Y7 2019 надійшов у продаж в Україні: ціна

Новий недорогий смартфон Huawei Y7 2019 надійшов у продаж в Україні. Смартфон може похвалитись подвійною камерою та потужною батареєю.

Як повідомили на офіційному сайті Huawei, рекомендована ціна новинки – 5599 гривень.

Щодо характеристик, то Huawei Y7 2019 отримав 6,26-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1520х720 пікселів. Вгорі розміщений круглий виріз для селфі-камери. Роздільна здатність фронталки – 16 Мп. Основна камера має два модулі з роздільною здатністю 13 та 2 Мп.

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Пристрій працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 450 у парі з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті.

Також Huawei Y7 2019 оснащений потужним акумулятором, ємністю 4000 мАг. Як запевняють розробники, цього буде достатньо для двох днів роботи. Смартфон працює під управлінням Android 8.0 Oreo.

Huawei Y7 2019 отримав хорошу батарею

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