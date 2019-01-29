Бюджетний смартфон Xiaomi Redmi Go представили офіційно: ціна і характеристики

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Xiaomi Redmi Go - ціна і фото новинки Xiaomi
Xiaomi Redmi Go: ціна і характеристики / gsmarena.com

Компанія Xiaomi офіційно представила свій дуже бюджетний смартфон, що отримав назву Redmi Go. Новинка з’явиться на європейському ринку вже у лютому.

Дизайн Xiaomi Redmi Go

Як пише gsmarena.com, новинка отримала LCD-дисплей з діагоналлю 5 дюйма та роздільною здатністю 1280×720 пікселів і співвідношенням сторін 16: 9. Корпус виготовлений із пластику, він є у двох кольорах: чорному та блакитному. Вгорі та внизу екрану бачимо товсті рамки, де розміщені датчики та сенсорні кнопки управління.

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Характеристики Xiaomi Redmi Go

Пристрій працює на 4-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 425 з частотою до 1,4 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті становить один ГБ, а вбудованої може бути 8 ГБ або 16 ГБ. При цьому останню користувач може доповнити – пристрій має слот microSD.

Xiaomi Redmi Go

Xiaomi Redmi Go можна придбати у 2 кольорах 

Redmi Go отримав доволі непогану, як для таких бюджетних смартфонів, батарею – її ємність становить 3000 мАг.

На тильній та фронтальній стороні розміщено по одному модулю камер. Основна має роздільну здатність 8 Мп, а також спалах. Роздільна здатність селфі-камери – 5 Мп.

Як можна здогадатись із назви, новинка працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo (Go Edition), спеціально розробленою для дуже бюджетних девайсів.

Xiaomi Redmi Go

Xiaomi Redmi Go коштує 80 доларів

Ціна Xiaomi Redmi Go

Чи не найприємнішим у новинці є її ціна. Redmi Go є справді бюджетним. Його ціна на європейському ринку стартує від 80 євро (трохи більше 2,5 тисячі гривень). Новинка надійде у продаж вже у лютому.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi Go

  • Дисплей
  • Діагональ: 5 дюйма
    Роздільна здатність: 1280 х 720 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 425
  • Пам'ятьОперативна: 1 ГБ
    Вбудована: 8/16 ГБ
  • КамераОсновна: 8 Мп 
    ​Фронтальна: 5 Мп
  • Акумулятор3 000 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo (Go Edition)

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Теги: Техно Смартфони Огляди Xiaomi
Джерело: Техно
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