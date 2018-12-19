Фото чохлів для Nokia 9 підтвердили унікальну характеристику флагманського смартфона

В мережі з’явились зображення чохлів до майбутнього флагманського смартфона Nokia 9 PureView. Як свідчать знімки, флагман справді отримає основну камеру одразу із 5 модулями.

Про це пише GizmoChina.

Нові фото чохлів збігаються з заводськими зображеннями Nokia 9 PureView, які з’явились в мережі раніше. У чохлі бачимо 7 вирізів – 5 із них для модулів камер, ще два для світлодіодного спалаху і датчику наближення. А от вирізу для відбитків пальців на задній панелі не видно, тож можна пропустити, що сканер буде вбудований в екран.

Читайте також: Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24

Також відомо, що смартфон отримає 5,99-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю QHD +. Пристрій буде працювати на топовому процесорі Snapdragon 845 з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Ємність батареє становить 4150 мАг. За попередніми даними, Nokia 9 PureView мають презентувати на початку наступного року.

Як відомо, 5 камер буде рекордом для ринку – нині рекордну кількість модулів камери має смартфон Samsung Galaxy A9 (2018) – він має чотири модулі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно