Google представила найдешевший у світі смартфон із підтримкою 4G

Майже всі сучасні смартфони мають підтримку стандарту LTE та голосового помічника Google Assistant, за винятком бюджетних моделей. Компанія Google Indonesia представила 4G-ґаджет WizPhone WP006, який коштує менше 10 доларів.

Про це повідомляє 4PDA.

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На відміну від більшості 4G-пристроїв, Wizphone WP006 обійдеться власнику всього в 7 доларів (близько 200 гривень). Пристрій працює під управлінням операційної системи KaiOS і оснащений спеціальною кнопкою для запуску Google Assistant. З його допомогою можна віддавати апарату різні голосові команди: наприклад, для здійснення викликів, надсилання повідомлень або відтворення музики і відео.

Крім того, новинка підтримує установку клієнтів Facebook і WhatsApp для KaiOS.



Google Wizphone WP006 працює під управлінням KaiOS

"Серцем" телефону став бюджетний чіпсет Qualcomm 205 Mobile Platform, що працює за підтримки 512 МБ оперативної пам'яті. Обсяг вбудованого накопичувача становить 4 ГБ з можливістю розширення за допомогою слота для карт microSD.

Фотоможливості Wizphone WP006 представлені основною камерою на 2 Мп і фронталкою з роздільною здатністю VGA. Ємність акумулятора становить 1 800 міліампер годин – цього повинно вистачити на 350 годин автономної роботи.

Дата надходження в продаж і регіональна доступність будуть оголошені пізніше.

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