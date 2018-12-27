Характеристики мобільних відеокарт NVIDIA GeForce RTX розкрив виробник ноутбуків

Наступного місяця, компанія NVIDIA представить нове покоління відеоприскорювачів для ноутбуків. Мобільні відеокарти GeForce RTX вже не раз помічали в базах тестових пакетів, а тепер специфікації новинок розсекретив один із китайських виробників ігрових ноутбуків.

Про це повідомляє VideoCardz.

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Відповідно до інформації, лінійка мобільних прискорювачів GeForce RTX спочатку буде включати три моделі: GeForce RTX 2080, RTX 2070 і RTX 2060. Перші дві відеокарти повинні дебютувати на CES 2019 і будуть несуттєво відрізнятися від своїх настільних аналогів. До слова, в лептопах виробництва китайської компанії CJSCOPE вони зможуть похизуватися непоганим заводським розгоном.



CJSCOPE випустить ігрові ноутбуки на базі мобільних відеокарт NVIDIA GeForce RTX



Характеристики відеокарт для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX

Що стосується GeForce RTX 2060 Mobile, то вона буде представлена ​​15 січня і отримає в розпорядження 1536 ядер CUDA, які функціонують на частоті від 1320 до 1620 МГц в динамічному розгоні. Відзначимо, що її настільна версія, якщо вірити чуткам, повинна отримати 1920 ядер CUDA. Технічні характеристики новинок наведені в таблиці нижче.



Характеристики мобільних відеокарт NVIDIA GeForce RTX

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