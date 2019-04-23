Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну

Honor 10 Lite став спрощеною версією Honor 10. Коштує Lite-версія вдвічі дешевше, але за багатьма показниками не поступається більш просунутій версії. Більше того, у дизайні спрощена версія мені подобається навіть більше – замість "моноброви", яка вже багатьом добряче набридла, ми отримали круглий маленький виріз. Але про всі переваги по порядку.

Зовнішній вигляд

Попри те, що смартфон відносять до бюджетного сегменту, він виглядає дорого. Задня кришка виготовлена із пластику, та градієнтне забарвлення виглядає, наче зі скла.

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Ергономіка

Пристрій дуже компактний і легкий (завдяки пластиковій задній поверхні), тож його комфортно тримати навіть у маленькій жіночій руці. Вздовж поверхні корпусу виробник додав 3D-рамки, щоб тримати смартфон було ще зручніше.

Honor 10 Lite приємно тримати в руці

Крім того, через пластик він не такий слизький, як смартфони із скляною поверхнею. Хоча є й мінуси – дряпається він доволі легко. Також тильна сторона швидко брудниться – відбитки пальців видніються на всій кришці. Тож краще носити його чохлі.

Сканер відбитків пальців розміщений по центру задньої панелі. Два модулі камери ми бачимо з правого боку, тож можна не хвилюватись, що промахнувшись зі сканером можна забруднити камеру.

Виглядає Honor 10 Lite преміально

Також Honor 10 Lite підтримує функцію розблокування по обличчю. І хоч виробник попереджає, що такий метод ідентифікації є найменш надійним, та мене він впізнавав доволі швидко, навіть при поганому освітленні. А от фотографіям він не повірив – розблокувати за знімками не виходило.

Та все ж зручніше було користуватись відбитком пальців – сканер спрацьовував значно швидше, ніж face-ID.

Функціональність екрану

Діагональ дисплея складає 6,21 дюйма з роздільною здатністю 1080x2340 пікселів та співвідношенням сторін 19.5: 9. Пристрій має безрамковий дизайн, а селфі-камеру заховали у краплеподібному вирізі. Динамік розмістити над камерою. У виробника кажуть, що завдяки такому рішенні, дисплей займає понад 90%.

Вимірювати це не пробувала, але на ньому справді дуже комфортно дивитись відео чи грати ігри. Особисто мені ця краплина не заважала. Однак, якщо комусь це таки не до душі, то виріз можна заховати, вибравши налаштуваннях функцію "заховати виріз". Щоправда, тоді ви отримаєте товсту рамку вгорі.

Виїмку можна приховати

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Ще одна корисна фішка дисплея – можливість розділити його на два екрани. Він достатньо великий, щоб дивитись відео і, наприклад, паралельно шукати щось у браузері.

Загалом, смартфон забезпечує доволі яскраву та насичену картинку. Екран достатньо яскравий – ним комфортно користуватись при денному яскравому сонці.

Камери

Honor 10 Lite оснащений 24-мегапіксельною селфі-камерою з підтримкою штучного інтелекту. Ця камера забезпечує розпізнавання 8 сценаріїв зйомки у режимі реального часу і автоматично застосовує додаткові налаштування для якісної зйомки.На практиці фото виходять значно яскравішими та з насиченішими кольорами. Крім того, ШІ враховує такі фактори, як вік, стать і тон шкіри та на основі цього покращує картинку.

Фото з ефектом боке

Якщо таке "покращення" вам не подобається, то в налаштуваннях від "послуг" штучного інтелекту можна відмовитись.

Основна камера здвоєна з роздільною здатністю модулів 13 Мп та 2 Мп та діафрагмою f/1.8 і f/2.4. Камера передбачає кілька режимів зйомки: портрет, розмиття, панорама, HDR тощо. Також камера має додаткову функцію для зйомок у темний час доби. Камера автоматично визначає зйомку в нічний час і оптимізує зображення. І треба сказати, що як для бюджетника Honor 10 Lite робить дуже непогані нічні фото.

Фото, зроблено на Honor 10 Lite

Смартфон записує відео з максимальною роздільною здатністю Full HD з 30 або 60 кадрами в секунду, в форматах H.264 або H.265. Електронної стабілізації тут немає. Також тут можна погратись із пришвидшеною зйомкою, уповільненої теж не передбачено.

Фото зроблено за похмурої погоди

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Хоч смартфон відносять до ряду бюджетних, та він добре проявляє себе в іграх. Завдяки унікальній технології GPU Turbo 2.0 на ньому можна грати навіть доволі вимогливі ігри, такі як PUBG Mobile.

Фото, зроблене на Honor 10 Lite

Фото зроблено вночі

Фото зроблено вночі

Нічний режим

Селфі з використанням ШІ

Фото, зроблене на Honor 10 Lite

Автономність

Ємність батареї складає 3400 мАг. Цього достатньо для активної роботи смартфона протягом півтори доби.

Honor 10 Lite коштує в Україні від 5 500 гривень

Кого зацікавить

Як заявляють самі розробники, цей смартфон розрахований на молоду аудиторію. Я з цим погоджуюсь, адже смартфон має чимало переваг, який сподобається якраз молоді. Це і потужна селфі-камера, і приємний зовнішній вигляд, і, відео та ігри. Ну і варто згадати про наявність модуля NFC для безконтактної оплати. Це велика рідкість серед бюджетників. Ну і звичайно ціна - 5500 гривень (саме з такої ціни стартує продаж в Україні Honor 10 Lite) можуть дозволити собі навіть студенти.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 10 Lite Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 6,21 дюйма

Роздільна здатність: 2340x1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 6,21 дюйма Роздільна здатність: 2340x1080 пікселів Процесор Kirin 710

Kirin 710 Відеопроцесор Mali-G51 MP4

Mali-G51 MP4 Пам'ять Оперативна: 4/6 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 4/6 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 13 + 2 МП

​Фронтальна: 24 Мп

Основна: 13 + 2 МП ​Фронтальна: 24 Мп Акумулятор 3 400 мАг

3 400 мАг Операційна система Android 9 Pie з прошивкою EMUI 9

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