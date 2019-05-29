Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну

У квітні новий бюджетний смартфон від Huawei – Honor 8A – офіційно надійшов у продаж в Україні. Це пристрій початкового рівня. Він не може похвалитися продуктивним процесором чи просунутою камерою. Але при цьому має чимало достойних характеристик – приємний дизайн з краплеподібним вирізом, наявність модуля NFC та функцію розблокування по обличчю.

Дизайн

Зовнішній вигляд смартфона можна вважати його однією з переваг. Він отримав широкий дисплей з краплеподібним вирізом під фронтальну камеру – це виглядає значно акуратніше, ніж моноброва, яка уже всім добряче набридла. Діагональ екрану складає 6,09 дюйма. Завдяки тонким рамкам дисплей займає 87% усієї передньої панелі. Внизу, щоправда, є товсте підборіддя.

Читайте також: Флагманську лінійку смартфонів Honor 20 представили офіційно: характеристики і ціна

У дисплеї використана IPS-матриця. Екран має хороший кут огляду та високу яскравість – дисплей добре видно навіть при яскравому сонці.

Задня панель виконана із пластику – одна частина глянцева, а інша – матова. Виглядає оригінально. На задній панелі розміщено сканер відбитків пальців – у центрі смартфона.

Honor 8A дуже комфортно сидить у руці

Що стосується ергономічності, смартфон дуже комфортно сидить у руці. Він дуже тонкий та легкий – його вага становить всього 150 грамів.

Камери

Основна камера має всього один модуль. Його характеристики – 13 Мп та діафрагма f/1.8. Вдень при хорошому освітленні знімає камера дуже достойно: добра деталізація, висока різкість, насичені кольори. Та коли світла недостатньо – вже бачимо шуми, хоча деталізація зберігається. Як для бюджетника – знімає він справді добре.

Картинка насичена і при цьому природна

Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп. Кадри виходять чіткими і з природними, при цьому насиченими кольорами. Відео смартфон записує у роздільній здатності FullHD, 30 кадрів в секунду.

Знімає, як для бюджетника, дуже добре

Як знімає Honor 8A

Селфі, зроблене на Honor 8A

Продуктивність

Новинка працює на 8-ядерному процесорі від MediaTek – MT6765 (Helio P35) частотою до 2,3 ГГц. В якості графічного процесора тут IMG PowerVR GE8320, що працює з тактовою частотою до 680 МГц. Оперативної пам'яті передбачено всього 2 ГБ. Це дуже небагато, навіть для бюджетного пристрою. В результаті, смартфон підвисає навіть під час нескладних команд.

Читайте також: Скандал з Huawei: найважливіші події за минулий тиждень

Звичайно, це однозначно не ігровий апарат, навіть не вимогливі ігри тут підвисають.

Що стосується вбудованого сховища, то тут передбачено 32 ГБ, при цьому є microSD, що дає змогу розширити пам'ять до 512 ГБ.

Процесор не назвеш перевагою смартфона

Операційна система тут Google Android версії 9.0, що працює з фірмовою прошивкою EMUI 9.0.1. До речі, попри “розлучення” Google та Huawei, у китайській компанії запевняють, що оновлення операційки апарати, що вже вийшли, будуть отримувати регулярно. Тож можна не хвилюватись, купуючи цей смартфон.

Автономність

Заявлений об'єм батареї 3 020 мАг. Я вже згадувала, що не часто використовували смартфон для ігор.А от для перегляду відео та скролінгу соцмереж девайс міг протриматись щонайменше на добу.

Ціна

Honor 8A на українському ринку коштує 3999 гривень. Він доступний у чорному, золотому та синьому кольорах.

Коштує Honor 8A 4 тисячі гривень

Чи варто брати

Читайте також: Xiaomi представила бюджетний смартфон Redmi 7A за 80 доларів

Отож, підсумуємо. Смартфон отримав низку переваг:

Оригінальний дизайн Легкий, тонкий та приємний для руки Великий та яскравий дисплей Хороша камера, особливо фронтальна Гучний динамік Наявність модуля NFC (не кожен китайський флагман може похвалитись такою функцією).

Тож, якщо ви шукаєте недорогий телефон та не очікуєте від нього флагманської швидкості роботи – Honor 8A, однозначно, вдалий вибір. Він без проблем справиться із повсякденною роботою, як перегляд відео, користування чи постинг у соцмережах тощо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно