Huawei готується випустити смартфон з унікальною камерою

Компанія Huawei працює над створенням нового смартфону, що отримає унікальну камеру, яка зможе знімати тривимірні зображення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Новий пристрій отримав кодове ім’я Princeton. За чутками, його мають представити вже до кінця цього року.

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Для 3D камери китайці використали датчики, розроблені компанією Sony, які можуть точно вимірювати відстані, відображаючи світло від поверхонь.

Як пише видання, Huawei хоче збільшити продажі і відвоювати частку ринку своїх конкурентів. А тут без унікальних функцій не обійтись.

За чутками, окрім створення зображень, які можна переглядати з різних кутів зору, нова камера Huawei може створювати тривимірні моделі людей і об'єктів, які можуть використовуватися додатками доповненої реальності. Нова камера також дасть змогу розробникам керувати програмами та іграми по-новому, наприклад, жестами рук.

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