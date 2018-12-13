Смартфон Huawei P smart 2019 представили в Україні: характеристики і ціна

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Смартфон Huawei P smart 2019: характеристики
Смартфон Huawei P smart 2019: характеристики / tehnot.com

Україна стала першою країною в Європі, де представили новий смартфон Huawei P smart 2019. Новинка надійде у продаж 21 грудня. Смартфон можна буде придбати у фірмових магазинах Huawei й у всіх роздрібних мережах України.

Про це пише видання tehnot.com.

Характеристики Huawei P smart 2019

Смартфон працює на 8-ядерному фірмовому процесорі Kirin 710 у парі з 3 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 ГБ.

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Для зйомки фото і відео передбачена подвійна основна камера з роздільною здатністю модулів на 13 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери - 8 Мп.

Смартфон з краплеподібним вирізом

Це смартфон з краплеподібним вирізом

Акумулятор має ємність на 3400 мАг.

До речі, новинка має модуль NFC, тобто смартфоном можна розраховуватись у магазинах. Щодо безпеки, то тує є сканер відбитків пальців, а також система розпізнавання обличчя Face Unlock 2.0.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P smart 2019

  • Дисплей
  • Тип: IPS
    Діагональ: 6,21 дюйма
    Роздільна здатність: 2340×1080 пікселів
  • ПроцесорKirin 710
  • Пам'ятьОперативна: 3 ГБ
    Вбудована: 64 ГБ
  • КамераОсновна: 13 Мп + 2 Мп
    ​Фронтальна: 8 Мп
  • Акумулятор3 400 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie з прошивкою EMUI 9.0

Ціна Huawei P smart 2019

Смартфон доступний у двох кольорах: градієнтний «полярне сяйво» і класичний чорний. Ціна на пристрій стартує від 6 499 гривень.

Huawei P smart 2019

Huawei P smart 2019 доступний у 2 кольорах

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Теги: Техно Смартфони Огляди Huawei
Джерело: Техно
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