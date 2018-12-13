Смартфон Huawei P smart 2019 представили в Україні: характеристики і ціна
Україна стала першою країною в Європі, де представили новий смартфон Huawei P smart 2019. Новинка надійде у продаж 21 грудня. Смартфон можна буде придбати у фірмових магазинах Huawei й у всіх роздрібних мережах України.
Про це пише видання tehnot.com.
Характеристики Huawei P smart 2019
Смартфон працює на 8-ядерному фірмовому процесорі Kirin 710 у парі з 3 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 ГБ.
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Для зйомки фото і відео передбачена подвійна основна камера з роздільною здатністю модулів на 13 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери - 8 Мп.
Це смартфон з краплеподібним вирізом
Акумулятор має ємність на 3400 мАг.
До речі, новинка має модуль NFC, тобто смартфоном можна розраховуватись у магазинах. Щодо безпеки, то тує є сканер відбитків пальців, а також система розпізнавання обличчя Face Unlock 2.0.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P smart 2019
- Дисплей
- Тип: IPS
Діагональ: 6,21 дюйма
Роздільна здатність: 2340×1080 пікселів
- ПроцесорKirin 710
- Пам'ятьОперативна: 3 ГБ
Вбудована: 64 ГБ
- КамераОсновна: 13 Мп + 2 Мп
Фронтальна: 8 Мп
- Акумулятор3 400 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie з прошивкою EMUI 9.0
Ціна Huawei P smart 2019
Смартфон доступний у двох кольорах: градієнтний «полярне сяйво» і класичний чорний. Ціна на пристрій стартує від 6 499 гривень.
Huawei P smart 2019 доступний у 2 кольорах
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