Україна стала першою країною в Європі, де представили новий смартфон Huawei P smart 2019. Новинка надійде у продаж 21 грудня. Смартфон можна буде придбати у фірмових магазинах Huawei й у всіх роздрібних мережах України.

Про це пише видання tehnot.com.

Характеристики Huawei P smart 2019

Смартфон працює на 8-ядерному фірмовому процесорі Kirin 710 у парі з 3 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 ГБ.

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Для зйомки фото і відео передбачена подвійна основна камера з роздільною здатністю модулів на 13 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери - 8 Мп.

Це смартфон з краплеподібним вирізом

Акумулятор має ємність на 3400 мАг.

До речі, новинка має модуль NFC, тобто смартфоном можна розраховуватись у магазинах. Щодо безпеки, то тує є сканер відбитків пальців, а також система розпізнавання обличчя Face Unlock 2.0.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P smart 2019 Дисплей

Тип: IPS

Діагональ: 6,21 дюйма

Роздільна здатність: 2340×1080 пікселів

Діагональ: 6,21 дюйма Роздільна здатність: 2340×1080 пікселів Процесор Kirin 710

Kirin 710 Пам'ять Оперативна: 3 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 3 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 13 Мп + 2 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 13 Мп + 2 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 3 400 мАг

3 400 мАг Операційна система Android 9.0 Pie з прошивкою EMUI 9.0

Ціна Huawei P smart 2019

Смартфон доступний у двох кольорах: градієнтний «полярне сяйво» і класичний чорний. Ціна на пристрій стартує від 6 499 гривень.

Huawei P smart 2019 доступний у 2 кольорах

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