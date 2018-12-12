Huawei виходить на ринок телевізорів під новим брендом

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Huawei виходить на ринок телевізорів під новим брендом
Huawei виходить на ринок телевізорів під новим брендом / forbes.com

Китайська компанія Huawei вирішила освоїти ринок телевізорів. За чутками, бренд, під яким китайці випускатимуть телевізори, отримає назву Window.

Про це пише ixbt.com.

І хоч Huawei офіційно ці чутки не підтвердила, але вже зареєструвала в Китаї торгову марку «Huawei AI Window». В описі магазину йдеться про виробництво ЖК-панелі і телевізори Smart TV.

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Раніше була інформація, що Huawei буде випускати свої телевізори під брендом Honor, добре відомим за смартфонами.

Як можна здогадатись із назви магазину, нові телевізори працюватимуть на базі штучного інтелекту, зокрема, з підтримкою голосового помічника.

Як відомо, Huawei вже працює над глобальним голосовим помічником, який буде альтернативою Google Assistant та Amazon Alexa.

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Теги: Техно Побутова техніка Huawei
Джерело: Техно
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