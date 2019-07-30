Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу

Останні новини про компанію Meizu зовсім невтішні. З найрізноманітніших вуст можна почути сумні чутки – і про те, що компанія Meizu закривається, і про те, що вона тепер банкрут. Проте шлях успіху компанії Meizu ніколи не був простим. Перша випущена модель плеєра Meizu продалась лише кількістю у 20-30 штук.

Офіційно компанія була заснована ще в 1998-му році, проте початок першого серйозного виробництва припадає на 2003 рік. Саме тому прийнято вважати саме цей рік точкою старту компанії Meizu.

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У червні 2003-го року був запущений інтернет-форум Meizu, який слугував платформою для взаємодії з клієнтами. Засновник компанії був дуже активним на форумі та підтримував усіх співробітників. У період з 2003 по 2009 рік Джек Вонг мав майже 6000 постів на форумі Meizu.

Бізнес Meizu почав розвалюватися після повернення в компанію засновника Хуана Чжана (Джека Вонга), який у 2017 році провів масштабну реструктуризацію, розділивши компанію на три окремих бренди (Meizu, Blue Charm і Flyme). Найімовірніше, головною проблемою компанії стало те, що вони вирішили зосередитись на виробництві смартфонів, автоматично зробивши їх основним джерелом прибутку.

Деякі видання припускають, що Meizu – це компанія, яка занадто довго покладалася на лояльних фанатів, а тепер страждає від втрати довіри та загального зниження попиту на китайському ринку.

Також на початку 2019-го року Meizu стала частково державною компанією. Частку в бізнесі отримав муніципалітет міста Чжухай. Інвестиції склали 14,5 мільйонів доларів.

Як стало відомо, з початку 2019 року штат компанії скоротився на 30%, через що їй довелось закрити практично всі роздрібні магазини. Наразі у Meizu є лише 5-6 точок у провінційному містечку. У 2016-му році їх було 2 700.

Починаючи з 2018-го року продажі Meizu скоротилися на 50%.



Головний офіс Meizu

Окрім того, у липні 2019-го року у відставку подав співзасновник та віце-президент Meizu – Лі Нан. За ним пішов провідний розробник Хун Ханьшуй, який відповідав за розробку оболонки Flyme OS.

В Україні також скоротилися продажі Meizu – з 2017-го по 2018 рік на цілих 2,6%.

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Історія бренду Meizu: від плеєрів до смартфонів

Хуан Чжана, який тепер більше відомий за псевдонімом Джек Вонг, завжди полюбляв нові технології та пильно стежив за всіма новинками. У якийсь момент він зрозумів, що не може знайти mp3-плеєр, який би влаштовував його відразу по всіх параметрах і вирішив сам зайнятися його розробкою.

Виявляється, що назва Meizu складається з двох частин: Mei - людина, яка цікавиться новими технологіями та Zu - група людей. Фактично, дослівно Meizu можна перевести як "група гіків".

Коли Хуан вирішив створювати плеєр сам, він вклав в Meizu 100 тисяч юанів. Та й взагалі, компанія ще довго існувала лише на заощадження Хуан Чжана.

Наявність особистих коштів стало одним з плюсів для молодої компанії: їй не потрібно було звітувати перед інвесторами, виконувати плани та мати зобов'язання.



Хуан Чжан – Джек Вонг – засновник компанії Meizu

Першим продуктом компанії став mp3 плеєр Meizu MX, випущений у 2003 році. Він був повною копією Cowon iAudio CW300. У засновника тоді практично не було грошей та Джек Вонг ледве оплачував заробітну плату своїм співробітникам. Після випуску плеєра, коштів на його просування вже не залишалося.

Модель була продана мізерним тиражем у 20-30 штук, незважаючи на хороші характеристики. Це засмутило Вонга на стільки, що він хотів навіть продати компанію.

Проте йому все ж вистачило сміливості ризикнути – він розробив нову лінійку плеєрів з нуля з власним дизайном. Представлений у 2004 році плеєр Meizu ME був дійсно оригінальною розробкою та був радісно прийнятий на ринку. Саме з цього плеєра компанію почали впізнавати та обговорювати. Згодом компанія почала експериментувати з дизайном та випускати плеєри з джойстиком.

Проте справжньою революцією в компанії Meizu став плеєр Meizu E5, який з'явився на ринку у 2005 році. Вперше у пристроях Meizu була підтримка FM-радіо, будильник та можливість читати текст з екрана.

Компанія впевнено закріпилась на ринку та захотіла вийти за рідні межі Китаю. Першим плеєром, який був орієнтований на зовнішні ринки, став Meizu X6.

У травні 2005-го року компанія випустила Meizu Е3, який став одним із найпопулярніших того часу. Через рік компанія побила власний рекорд, ставши одним з піонерів на ринку MP4-плеєрів. В Китаї його досі вважають "ветераном якісного звуку".



Плеєри Meizu E3

У лютому 2006-го року були представлені моделі з кольоровим екраном.



Meizu E3 з кольоровим екраном

У травні 2006 року у плеєрів не лише змінився дизайн, він став цілковито мультимедійним.



Оновлений плеєр Meizu



Революційний дизайн плеєра Meizu нового покоління

У січні 2007-го року компанія Meizu представила смартфон Meizu M8. Під час розробки компанія зіткнулася з багатьма проблемами. Наприклад, на момент створення смартфона системи Android ще не існувало. Тому вибір став між: Linux, Windows Mobile або CE. Компанія ніяк не могла визначитися з вибором дисплею. Дата виходу смартфону на ринок постійно відкладалась, розробники змінювали його інтерфейс та дизайн.

Загалом, M8 отримав позитивні відгуки, хоч дизайн був дуже подібний на iPhone.



Перший смартфон від компанії Meizu

У 2010 році Вонг вирішив відмовитися від керівництва Meizu.

У січні 2011 року компанія анонсувала свій перший смартфон на Android – Meizu M9. За ним вишикувалася неймовірно велика черга в фірмові магазини. Генеральний секретар асоціації зв'язку Китаю висловив підозру, що Meizu заплатила людям, щоб вони стояли в черзі та навмисне створювали ажіотаж. Представники компанії спростовували це, та й втім подальший розвиток цей скандал так і не отримав.



Перший смартфон Meizu на Android – Meizu M9

Злет перед падінням

Завдяки тому, що Meizu випускали раз на рік лише по одному флагману, всі смартфони отримували підтримку та оновлення до актуальних версій впродовж досить тривалого часу. До 2015-го року компанію ніхто не фінансував і вона розвивалася суто за рахунок зароблених коштів.

У лютому 2015-го року китайська компанія Alibaba Group інвестувала в Meizu 590 мільйонів доларів, через що з'являється бюджетна серія смартфонів та ґаджетів.

У 2016-му році компанія Meizu займала 11-те місце серед виробників смартфонів, які були найбільш продаваними у світі. Тоді компанія випереджала такі бренди, як Sony та Microsoft, продавши понад 20 мільйонів телефонів у 2015 році та 25 мільйонів.

Ми дуже сподіваємось на те, що останні події у компанії Meizu стануть лише черговим поштовхом для засновника компанії Джека Вонга. Усією редакцією тримаємо кулаки за компанію Meizu і з нетерпінням чекаємо на анонс інноваційного ґаджета нового покоління, який змінить ситуацію в компанії.

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