Lenovo IdeaPad S530: в Україні представили легкий та потужний ноутбук

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Lenovo IdeaPad S530: характеристики процесора, ціна в Україні
Lenovo IdeaPad S530: фото, характеристики та ціна в Україні / Notebooksbilliger Blog

Компанія Lenovo представила в Україні новий IdeaPad S530. Ноутбук отримав потужний процесор та якісний екран у компактному алюмінієвому корпусі.

Дизайн та дисплей. Lenovo IdeaPad S530 важить всього від 1 кілограма і має товщину менше 1,5 сантиметри. Ноутбук отримав 13-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD (1920x1080 пікселів) і дуже тонкі рамки.

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Основні характеристики. Працює новинка на базі процесора Intel Core i7 восьмого покоління разом із 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD-накопичувачем ємністю до 1 ТБ у максимальній конфігурації. Також користувачам будуть доступні моделі із відеокартою NVIDIA GeForce MX250.

За звук відповідають динаміки Harman з підтримкою технології Dolby Audio. Ультрабук підтримує технологію Rapid Charge, що дозволить йому пропрацювати 2 години всього після 15-хвилинної підзарядки.

 

 

Сканер відбитків пальців захистить дані користувача та збереже швидкий доступ до них. Прикласти палець до зчитувача значно простіше, швидше та безпечніше, ніж вводити пароль. Додатковий рівень захисту створює вбудований модуль TPM 2.0, який шифрує дані й забезпечує апаратну аутентифікацію.

Ціна. В Україні стильний ультрабук Lenovo IdeaPad S530 доступний у чорному (Onyx Black), синьому (Liquid Blue) та сірому (Mineral Grey) кольорах за ціною від 14 206 гривень.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети ноутбук Ціни Lenovo
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