Науковці зробили неочікуване відкриття про тривалість доби на Землі

Американські вчені виявили, що тривалість земного дня пов'язана із відстанню від Землі до Місяця. Таким чином їм вдалося виявити, що раніше доба на Землі тривала на 6 годин менше, ніж зараз.

Скільки тривала доба на Землі? 1,5 мільярда років тому доба на нашій планеті тривала близько 18 годин. Тоді Місяць перебував на 44 000 кілометрів ближче до Землі, ніж зараз – ця відстань приблизно дорівнює довжині екватора, повідомляє PNAS.

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Що впливає на зміну тривалості доби? Науковці вивчили гірські породи віком 90 мільйонів років та реконструювали процеси зміни клімату в протерозої, що почався приблизно 2,5 мільярда років тому і тривав майже 2 мільярди років. Вони виявили, що на рух Землі впливають й інші космічні тіла, в тому числі Місяць.

Коли відстань між Місяцем і Землею почала змінюватися, це позначилося і на обертанні планети навколо своєї осі, що відбилося на тривалості земного дня і кліматі.

Коли Місяць віддаляється, Земля уповільнює своє обертання подібно фігуристові, який витягує руки,

– відзначив керівник дослідження, професор Стівен Майєрс.

Супутник нашої планети віддаляється від неї зі швидкістю 38 міліметрів на рік. Тому дні на Землі будуть і далі ставати довшим, але помітно це стане лише через мільйони років.

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