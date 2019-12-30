Найгірші ґаджети та технології, які представили в 2019 році

Журналісти видання Engadget також підвели підсумки 2019 року. Вони опублікували список ґаджетів та технологій, які не виправдали надій користувачів.

Журналісти Техно 24 обрали для вас найцікавіші тези журналістів Engadget.

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Найгірші ґаджети 2019 року

Перший в світі смартфон з складним екраном, став головним розчаруванням року. Ґаджет за 2 000 доларів виявився крихким і нефункціональним. Його екран ламався ще на стадії тестування.

До слова, одразу після Samsung свою версію гнучкого пристрою представив і китайський вендор Huawei. Смартфон Mate X вийшов набагато продуманішим за південнокорейський смартфон.

Microsoft Surface Pro X

Планшет на Windows 10, продемонстрував несумісність деяких додатків Windows з ARM-процесором. Під час тесту журналіст Engadget навіть побачив "синій екран смерті".

Позбавлений підтримки сервісів Google через торговий конфлікт між США і Китаєм, з відмінного смартфона перетворився в дорогу цеглу. У смартфона є чотири потужні камери і 5G, але немає звичного набору додатків для Android.

Однак компанія Huawei активно працює над цією проблемою і вже представила альтернативи популярному магазину додатків Google Play Store та навіть анонсувала власне хмарне сховище. Як запевняють в компанії, всі майбутні пристрої Huawei і надалі працюватимуть на базі операційної системи Android, однак із значними вкрапленнями попередньо встановлених додатків Huawei.

Google WearOS

В 2019 році операційка так і не отримала нові функції та як і раніше розряджає смарт-годинники дуже швидко. Ймовірно, в 2020 році компанія зробить ставку на натільні пристрої.

Хмарний стрімінговий сервіс, теж не виправдав очікувань. Google поспішала запустити Stadia, але сервіс вийшов сирим, і йому не вистачає стабільності і сумісності, пишуть оглядачі.

Що відомо про Google Stadia? Це хмарний ігровий потоковий сервіс від компанії Google, раніше відомий під назвою Project Stream. Сервіс став доступний 19 листопада 2019 року в 30 країнах. Ігри сервісу доступні для різних пристроїв: ноутбуків, настільних комп'ютерів, телевізорів, планшетів і телефонів.



Особливістю сервісу представники компанії називали можливість стрімінгу комп'ютерних ігор на пристрій користувача у роздільній здатності 4К і 60 кадрах в секунду. Компанія також обіцяла можливість отримання відеозображення у розширенні 8К і 120 кадрів в секунду.



Про доступність Google Stadia на українському ринку наразі нічого не відомо.

Однією з претензій з боку гравців стала роздільна здатність: як виявилося, багато ігор не підтримують обіцяний формат 4K при 60 fps. В чому справа? Представники Google запевняють, що проблема в розробників.

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Розробники, що займаються іграми для Stadia, намагаються забезпечити кращий потоковий досвід для кожного тайтла. Як ви бачите на всіх платформах, це включає в себе різні методи досягнення найкращої якості. Ми надаємо розробникам свободу в цій справі на Stadia, і вражені тим, чого вони змогли досягти вже зараз,

– заявили в Google.

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