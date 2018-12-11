Найпопулярніші запити українців у Google: деякі кумедні
Google Україна опублікувала рейтинг найпопулярніших запитів року серед українців. Рейтинг сформували не за кількістю, а за зростанням популярності. Тобто це ті запити, в яких відбувся сплеск інтересу користувачів до подій, персон, тем тощо.
Про це пише ain.ua.
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Запити року:
- ЧС 2018
- Мажор 3 сезон
- Євробачення 2018
- Школа 2 сезон
- Поліцейські з Рубльовки 3 сезон
- Кемерово
- фільми 2018
- Марина Поплавська
- Холостяк 8
- Олімпіада 2018
Персона року:
- Марина Поплавська
- Єгор Крід
- Йосип Кобзон
- Борис Апрель / Зіанджа
- Xxxtentacion
- Стівен Хокінг
- Меган Маркл
- Олександр Усик
- Олександр Захарченко
- Надія Савченко
Питання року:
Щодо запитань, то у рейтингу враховували питання українською та російською мовами. Це запити, що починаються зі слів "чому", "як", "що таке" тощо.
За запитом "Чому" шукали: затримують пенсію, м'ясо корови називається яловичиною, немає зв'язку МТС, в Одесі жовтий сніг, в'януть перці в теплиці, затримують дитячу допомогу, набрякають ноги, мундіаль так називається, Україна не голосує на Євробаченні, Пасха в різні дні.
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Що таке: біткоіни, кір, томос, реінтеграція, NFC, криптовалюта, дифтерія тощо
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