Найпопулярніші запити українців у Google: деякі кумедні

Google Україна опублікувала рейтинг найпопулярніших запитів року серед українців. Рейтинг сформували не за кількістю, а за зростанням популярності. Тобто це ті запити, в яких відбувся сплеск інтересу користувачів до подій, персон, тем тощо.

Про це пише ain.ua.

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Запити року:

ЧС 2018 Мажор 3 сезон Євробачення 2018 Школа 2 сезон Поліцейські з Рубльовки 3 сезон Кемерово фільми 2018 Марина Поплавська Холостяк 8 Олімпіада 2018

Персона року:

Марина Поплавська Єгор Крід Йосип Кобзон Борис Апрель / Зіанджа Xxxtentacion Стівен Хокінг Меган Маркл Олександр Усик Олександр Захарченко Надія Савченко

Питання року:

Щодо запитань, то у рейтингу враховували питання українською та російською мовами. Це запити, що починаються зі слів "чому", "як", "що таке" тощо.

За запитом "Чому" шукали: затримують пенсію, м'ясо корови називається яловичиною, немає зв'язку МТС, в Одесі жовтий сніг, в'януть перці в теплиці, затримують дитячу допомогу, набрякають ноги, мундіаль так називається, Україна не голосує на Євробаченні, Пасха в різні дні.

Як: скачати відео з ютуб, зробити слайм, видалити інстаграм, підключити Т2, заробити гроші в інтернеті, доглядати за орхідеєю, пофарбувати яйця на Великдень, зайти в ВК, додзвонитися оператору Київстар, видалити фейсбук.

Що таке: біткоіни, кір, томос, реінтеграція, NFC, криптовалюта, дифтерія тощо

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