Найпопулярніші запити українців у Google: деякі кумедні

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Найпопулярніші запити українців у Google
Найпопулярніші запити українців у Google / ukranews.com

Google Україна опублікувала рейтинг найпопулярніших запитів року серед українців. Рейтинг сформували не за кількістю, а за зростанням популярності. Тобто це ті запити, в яких відбувся сплеск інтересу користувачів до подій, персон, тем тощо.

Про це пише ain.ua.

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Запити року:

  1. ЧС 2018
  2. Мажор 3 сезон
  3. Євробачення 2018
  4. Школа 2 сезон
  5. Поліцейські з Рубльовки 3 сезон
  6. Кемерово
  7. фільми 2018
  8. Марина Поплавська
  9. Холостяк 8
  10. Олімпіада 2018

Персона року:

  1. Марина Поплавська
  2. Єгор Крід
  3. Йосип Кобзон
  4. Борис Апрель / Зіанджа
  5. Xxxtentacion
  6. Стівен Хокінг
  7. Меган Маркл
  8. Олександр Усик
  9. Олександр Захарченко
  10. Надія Савченко

Питання року:

Щодо запитань, то у рейтингу враховували питання українською та російською мовами. Це запити, що починаються зі слів "чому", "як", "що таке" тощо.

За запитом "Чому" шукали: затримують пенсію, м'ясо корови називається яловичиною, немає зв'язку МТС, в Одесі жовтий сніг, в'януть перці в теплиці, затримують дитячу допомогу, набрякають ноги, мундіаль так називається, Україна не голосує на Євробаченні, Пасха в різні дні.

via GIPHY

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Що таке: біткоіни, кір, томос, реінтеграція, NFC, криптовалюта, дифтерія тощо

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Теги: Техно Google Інтернет
Джерело: Техно
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