Несподіванка дня: Qualcomm назве свій майбутній топовий процесор не Snapdragon 8150

Компанія Qualcomm має представити свій новий топовий процесор до кінця цього року. І хоч назви своєї новинки в компанії не називали, але в мережу просочилось найменування Snapdragon 8150.

Ця назва вже закріпилась серед користувачів. Навіть компанії у характеристиках своїм майбутніх флагманів вказують саме найменування процесора Snapdragon 8150.

Та як пише видання pcmag.com, новий чіпсет отримає іншу назву. Щоправда, яку саме назву отримає новинка – журналісти, поки не знають. Більше того, у Qualcomm, начебто, навіть не визначилися з його офіційним найменуванням процесора.

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Імовірно, компанія прив'яже його найменування до вбудованого 5G-модему. Можливо вони повернуться до початкового варіанту Snapdragon 855. Це буде логічно, після 845 моделі.

Як відомо, Snapdragon 8150 отримає графічний прискорювач Adreno 640. Більше характеристик нового процесора читайте за посиланням.

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