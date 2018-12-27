Нові зображення смартфона Nokia 9 PureView "засвітились" в мережі

В мережі з’явилися нові рендери смартфона Nokia 9 PureView, які підтверджують дизайн флагманського камерофона. На опублікованих зображеннях видно екран із вирізом, який на попередніх фото не було видно.

Про це повідомляє 4PDA.

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Також в інтернеті засвітився і новий постер із зображенням задньої кришки апарату. Напис на ньому повідомляє, що фотомодуль PureView був розроблений спільно з компанією Light, яка створює унікальні камери.



Новий рендер смартфона Nokia 9 PureView

Інтернет-ресурс iGeekPhone повідомив, що основна камера майбутньої новинки отримає основний сенсор на 24 Мп, два на 20 Мп і ще два по 12 мегапікселів. Фронтальний модуль буде представлений 12-мегапіксельним датчиком.



Зразки чохлів на смартфон Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView оснастять процесором Snapdragon 845, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, внутрішнім накопичувачем місткістю від 128 до 256 ГБ, вбудованим в екран сканером відбитків пальців і системою розпізнавання особи. Коштувати смартфон буде близько 885 доларів (близько).



Nokia 9 PureView отримає "чубчик"

Ще одним підтвердженням дизайну задньої панелі Nokia 9 PureView і форми камери стали нові чохли, зображення яких з'явилися в мережі.

Вироби червоного, бежевого, синього і чорного кольорів оброблені під шкіру. На фото видно отвори під мікрофон і динамік на нижньому торці корпусу. Ліва грань апарату позбавлена ​​елементів управління. Регулятор гучності і кнопка живлення розмістилися на правій кромці смартфона.

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