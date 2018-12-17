Новий смартфон Lenovo отримає неймовірний об'єм оперативної пам'яті

Компанія Lenovo готує до випуску новий смартфон, який отримає назву Lenovo Z5s. Серед головних особливостей новинки – рекордні 12 ГБ оперативної пам'яті.

Про це повідомляється в соціальній мережі Weibo.

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На постерах, які Lenovo публікує в мережі, смартфон показаний в трьох колірних рішеннях – градієнтному рожево-помаранчевому, синьому і чорному. Рендери підтвердили потрійну камеру і сканер відбитків пальців на задній панелі.



Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition отримає 12 ГБ оперативної пам'яті

Як очікується Lenovo Z5s буде випущений в двох різних варіаціях – середнього рівня на базі процесора Snapdragon 710. Також новинка отримає преміальну модифікацію Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition з топовим процесором Snapdragon 845 і до 12 ГБ оперативної пам'яті.



Lenovo Z5s представлять 18 грудня

Відзначимо, обидві версії Lenovo Z5s працюють під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою ZUI 10.А офіційний анонс Lenovo Z5s запланований на 18 грудня 2018 року.

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