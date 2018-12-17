Новий смартфон Lenovo отримає неймовірний об'єм оперативної пам'яті

466 Читать новость на русском
Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition отримає 12 ГБ оперативної пам'яті
Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition отримає 12 ГБ оперативної пам'яті / Фото з соцмереж

Компанія Lenovo готує до випуску новий смартфон, який отримає назву Lenovo Z5s. Серед головних особливостей новинки – рекордні 12 ГБ оперативної пам'яті.

Про це повідомляється в соціальній мережі Weibo.

Читайте також: Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24

На постерах, які Lenovo публікує в мережі, смартфон показаний в трьох колірних рішеннях – градієнтному рожево-помаранчевому, синьому і чорному. Рендери підтвердили потрійну камеру і сканер відбитків пальців на задній панелі.

Lenovo Z5s
Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition отримає 12 ГБ оперативної пам'яті

Як очікується Lenovo Z5s буде випущений в двох різних варіаціях – середнього рівня на базі процесора Snapdragon 710. Також новинка отримає преміальну модифікацію Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition з топовим процесором Snapdragon 845 і до 12 ГБ оперативної пам'яті.

Lenovo Z5s
Lenovo Z5s представлять 18 грудня

Відзначимо, обидві версії Lenovo Z5s працюють під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою ZUI 10.А офіційний анонс Lenovo Z5s запланований на 18 грудня 2018 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Китай Смартфони Lenovo
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
16 грудня 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
2389
Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
16 грудня 16:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
4406
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
15 грудня 20:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 5160
Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики та фото
11 грудня 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики та фото
1187
OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики та ціна
11 грудня 17:02 OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики та ціна
1211
Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
10 грудня 17:07 Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
5721
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук