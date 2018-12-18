Новий смартфон Sony Xperia XZ4 отримає незвичайний дизайн: фото

Попередні витоки про майбутній флагманський смартфон Sony Xperia XZ4 вказували на те, що новинка матиме нетипове співвідношення сторін – 21:9. Відомий інсайдер опублікував зображення захисного скла до Xperia XZ4, яке підтверджує цю особливість.

Відповідним фото поділився Ice Universe у своєму Twitter-акаунті.

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Діагональ дисплея Sony Xperia XZ4 складе 6,5 дюйма. Що стосується залізної начинки, апарат, імовірно, отримає топовий процесор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті і внутрішній накопичувач об'ємом до 256 ГБ.

The Sony Xperia XZ4 protective film reveals that it will have a high screen ratio design. pic.twitter.com/xmun0mO9zb — Ice universe (@UniverseIce) 16 декабря 2018 г.

Окрім того повідомляється, що смартфон оснастять основною фотокамерою, що складається з трьох датчиків і акумулятором на 3 900 міліампер годин.

Дата презентації нового смартфона наразу не розкривається, але є підстави вважати, що анонс відбудеться вже на початку 2019 року.

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