NVIDIA GeForce RTX 2060: компанія підтвердила характеристики відеокарти

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Офіційні характеристики відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2060
Офіційні характеристики відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2060 / Фото з вільних джерел

В мережі з'явився витяг із офіційної документації компанії NVIDIA щодо нової відеокарти GeForce RTX 2060, яку поки не представили офіційно. До слова, в інтернеті з'явилося вже чимало чуток щодо нового відеоадаптера "зеленого" чіпмейкера.

Офіційні характеристики опублікував ресурс VideoCardz.

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Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 оснащується графічним чіпом TU106-300 з 1920 ядрами CUDA, 240 тензорними ядрами і 30 RT-ядрами для апаратного трасування променів, 120 блоками текстурування і 48 блоками растрових операцій. Базова частота становить 1365 МГц, а в розігнаному режимі – 1680 МГц. Також передбачено 6 ГБ відеопам'яті GDDR6 з 192-бітною шиною. А TDP нового відеоадаптера досягає 160 Вт.

NVIDIA GeForce RTX 2060
Характеристики та ціна відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2060

До слова, NVIDIA GeForce RTX 2060 стане найпростішою і доступною моделлю в серії відеокарт на базі нової архітектури Turing. Вона прийде на зміну моделі GTX 1060 з архітектурою Pascal. При цьому за продуктивністю її можна буде порівняти з GeForce GTX 1070 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 2060
Дизайн відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2060

Офіційний дебют NVIDIA GeForce RTX 2060 очікується 7 січня, до виставки CES 2019, яка пройде з 8 по 11 січня в Лас-Вегасі. Ціна на неї складе 349 доларів (близько 9 700 гривень). Продажі нової відеокарти почнуться вже 15 січня. А у комплекті з GeForce RTX 2060 йтимуть безкоштовні ігри – Battlefield V або Anthem.

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Теги: Техно Ціни Ґаджети Відеокарти NVIDIA
Джерело: Техно
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