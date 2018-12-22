NVIDIA може представити відеокарту GeForce GTX 1160: деталі

Останнім часом мережа переповнена різними чутками щодо нових відеокарт NVIDIA. Вже наступного місяця "зелені" планують провести презентацію прискорювача GeForce RTX 2060, проте китайські джерела повідомляють, що паралельно з цією відеокартою NVIDIA випустить карту GeForce GTX 1160.

Про це повідомляє Overclockers.

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Повідомляється, що GeForce GTX 1160 стане аналогом відеокарти GeForce RTX 2060, яка позбавлена підтримки набору технологій NVIDIA RTX і, відповідно, тензорних та RT-ядер. Причому в основу новинки повинен лягти не урізаний варіант кристала TU106, а TU116. Іншими словами, чіпмейкер може розділити свій модельний ряд відеоприскорювачів на карти з підтримкою трасування променів в реальному часі і без неї.

У теорії, GeForce GTX 1160 повинна зацікавити геймерів, які скептично ставляться до нововведень архітектури Turing, але при цьому бажають оновити свій графічний адаптер. Крім того, стверджується, що GeForce RTX 2060 стане наймолодшим представником "сімейства" GeForce RTX, а нові рішення середнього і початкового рівнів увійдуть в лінійку GeForce GTX 11.

Презентація технології NVIDIA RTX у нових відеокартах GeForce на базі архітектури Turing – дивіться відео

Зауважимо, що наведена інформація є неофіційною, і слід ставитися до неї з часткою сумніву.

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