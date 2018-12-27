Oppo працює над смартфоном, що коштуватиме менше 100 доларів

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Realme A1 можуть представити вже незабаром
Realme A1 можуть представити вже незабаром / pingvin.pro

Компанія Oppo працює над випуском серії дуже бюджетних смартфонів. Новинка має вийти під брендом Realme. Наступний смартфон бренду отримає назву Realme A1.

Про це пише pingvin.pro.

Новинку можуть презентувати вже найближчим часом.

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Наразі, найдоступнішою моделлю є смартфон C1, який коштує близько 107 доларів (3 тисячі гривень).

Видання припускає, що новинка може отримати простіші характеристики, а відповідно і нижчу ціну. Наразі є інформація, що вартість Realme A1 може скласти 86 доларів (2400 гривень).

Смартфони цього бренду є доволі популярними через хороше поєднання ціни та якості.

Детальної інформації про характеристики майбутньої новинки поки немає. Відомо тільки, що новий смартфон буде у чорному та жовтому кольорах.

 

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Теги: Техно Oppo Смартфони
Джерело: Техно
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