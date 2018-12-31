Оприлюднили ціну майбутнього флагманського смартфона Nokia 9

514 Читать новость на русском
Nokia 9 PureView презентують наприкінці січня
Nokia 9 PureView презентують наприкінці січня / 9to5google.com

Майбутній флагманський смартфон від компанії HMG Global – Nokia 9 PureView, що отримає одразу 5 модулів основної камери, буде коштувати від 749 євро.

Про це пише видання GizmoChina.

Nokia 9 PureView має бути представлений наприкінці січня, перед виставкою MWC 2019.

Читайте також:  Непредставлений смартфон Nokia 9 показали на відео

Як повідомляє джерело, майбутній флагман Nokia буде спочатку запущений на європейському ринку. Ціна телефону складе 749 євро (24 700 гривень) і 799 євро (26 400 гривень) в залежності від ринку.

Nokia 9 PureView буде працювати на топовому процесорі Snapdragon 845 з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Діагональ екрану складе 5,99 дюйма.

Сканер відбитків пальців, найімовірніше, вбудують в екран.

Ємність батареї складе 4150 мАг, яка може підтримувати бездротову зарядку.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Nokia
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
2 січня 21:05 ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
Анастасія Можаровська 1652
Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
1 січня 13:03 Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
3779
Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
31 грудня 2018 08:07 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
4111
Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
30 грудня 2018 16:02 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 3125
Найочікуваніші ігри 2019 року
30 грудня 2018 12:00 Найочікуваніші ігри 2019 року
Михайло Года 1420
Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
29 грудня 2018 20:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
Ірина Полицька 4119
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук