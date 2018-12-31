Оприлюднили ціну майбутнього флагманського смартфона Nokia 9

Майбутній флагманський смартфон від компанії HMG Global – Nokia 9 PureView, що отримає одразу 5 модулів основної камери, буде коштувати від 749 євро.

Про це пише видання GizmoChina.

Nokia 9 PureView має бути представлений наприкінці січня, перед виставкою MWC 2019.

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Як повідомляє джерело, майбутній флагман Nokia буде спочатку запущений на європейському ринку. Ціна телефону складе 749 євро (24 700 гривень) і 799 євро (26 400 гривень) в залежності від ринку.

Nokia 9 PureView буде працювати на топовому процесорі Snapdragon 845 з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Діагональ екрану складе 5,99 дюйма.

Сканер відбитків пальців, найімовірніше, вбудують в екран.

Ємність батареї складе 4150 мАг, яка може підтримувати бездротову зарядку.

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