Останній флагман компанії HTC смартфон U12 Plus більше ніде не купиш

Компанія HTC зняла з продажу свій останній флагман HTC U12 Plus. Наразі смартфону немає у наявності як в офіційному онлайн-магазині тайванської корпорації, так і у рітелейрів.

Про причини такого кроку поки нічого невідомо. Крім того, з боку HTC ще не було жодних коментарів щодо ситуації, пише Gagadget.

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Фахівці припускають, зникнення з продажу HTC U12 Plus могло статися через звичайний збій, щоправда те, що смартфон не купиш у сторонніх продавців наштовхує на різні думки. Доливає олії у вогонь і те, що колишні флагмани U11 і U11 Plus все ще можна придбати.

До слова, раніше компанія заявляла, що не перестане випускати топові смартфони. До прикладу, ширилася інформація, що HTC U13 буде підтримувати 5G, системи штучного інтелекту та технології блокчейну.

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