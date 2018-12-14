Останній флагман компанії HTC смартфон U12 Plus більше ніде не купиш

259 Читать новость на русском
HTC зняла з продажу свій останній флагман U12 Plus
HTC зняла з продажу свій останній флагман U12 Plus / Фото з відкритих джерел

Компанія HTC зняла з продажу свій останній флагман HTC U12 Plus. Наразі смартфону немає у наявності як в офіційному онлайн-магазині тайванської корпорації, так і у рітелейрів.

Про причини такого кроку поки нічого невідомо. Крім того, з боку HTC ще не було жодних коментарів щодо ситуації, пише Gagadget.

Читайте також: Один із титанів на ринку компанія HTC більше не випускатиме смартфони

Фахівці припускають, зникнення з продажу HTC U12 Plus могло статися через звичайний збій, щоправда те, що смартфон не купиш у сторонніх продавців наштовхує на різні думки. Доливає олії у вогонь і те, що колишні флагмани U11 і U11 Plus все ще можна придбати. 

До слова, раніше компанія заявляла, що не перестане випускати топові смартфони. До прикладу, ширилася інформація, що HTC U13 буде підтримувати 5G, системи штучного інтелекту та технології блокчейну.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони HTC
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики та фото
11 грудня 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики та фото
1116
OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики і ціна
11 грудня 17:02 OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики і ціна
1096
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
10 грудня 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 4298
Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
10 грудня 17:07 Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
5448
Huawei провела закриту презентацію та представила Honor View20 з "діркою" в екрані
10 грудня 12:46 Huawei провела закриту презентацію та представила Honor View20 з "діркою" в екрані
2576
Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
9 грудня 20:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
1547
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук