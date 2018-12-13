Популярний сервіс від Google отримав неприємні обмеження

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Google запровадила обмеження на завантаження відео у Google Photos
Google запровадила обмеження на завантаження відео у Google Photos / Соцмережі

На використання сервісу Google Photos запроваджено обмеження. Відповідно до нових правил, необмежений обсяг хмарного сховища більше не надаватиметься для завантаження відео у форматах, що не підтримує сервіс. Таким чином, завантаження кожного такого запису буде зменшувати обсяг пам'яті, доступний для займаного ним обсяг, щоправда для всіх інших роликів подібних обмежень немає.

Про це Gooogle повідомила у своєму офіційному блозі.

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Однак, можна припустити, що таке нововведення торкнеться лише невеликого відсотка від загальної кількості користувачів.

Наразі ж Google Photos за замовчуванням підтримує 17 форматів відео, до числа яких не входять хіба що ролики у форматах .vob і .raw. У Google, зі свого боку, вважають, що такі формати, як правило, не користуються популярністю у пересічних користувачів, а обмеження, обмеження на їхнього завантаження не матимуть негативний вплив на досвід використання.

Як пояснюють у компанії, завдяки таким нововведенням вони розраховують запобігти зловживанням сервісом серед корпоративних користувачів, серед яких, зокрема, є поширений формат .raw.

На переконання Google, ті, хто використовує Google Photos для ведення своєї професійної діяльності, повинні або терпіти деякі обмеження, або платити за доступ до сховища, яке спочатку призначалося для мобільних пристроїв і зроблених за їхньою допомогою фото та відео.

До слова, раныше стало відомо, що Google вирішила умовно об'єднати кілька фірмових хмарних сервісів у один, який називатиметься Google One.

Так, передплатники сервісу можуть використовувати його як сховище, а також використовувати для доступу до фотографій, відеозаписів, документів та інших файлів, що коли-небудь були завантаженими у хмару або відправленим електронною поштою.

Нагадаємо, на початку жовтня додаток Google Photos отримав оновлення, що є спрямованими на спрощення взаємодії зі смартфоном і автоматизацію деяких дій.

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Теги: Техно Інтернет Google Додатки
Джерело: 24 канал
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