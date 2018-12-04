PowerPoint стане кращим: Microsoft готує нову цікаву функцію

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PowerPoint чекає суттєве оновлення
PowerPoint чекає суттєве оновлення / pcmag.com

Компанія Microsoft готує важливе оновлення, що функціонал сервісу для створення презентацій PowerPoint. У сервізі з’явиться функція "живих субтитрів".

Про це пише видання The Verge.

Нову функцію користувачі зможуть активувати вже у січні наступного року.

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Ця функція передбачає, що під час презентації внизу екрана глядачі зможуть прочитати те, що говорить спікер. Це буде корисно для людей з проблемами з слухом, для тих, хто на слух погано сприймає іноземну мову, а також для тих, хто має кращу зорову пам'ять.

Крім того, Microsoft обіцяє можливість синхронного перекладу на іншу мову. Функція працюватиме на базі штучного інтелекту.

Творець презентації зможе налаштувати зовнішній вигляд субтитрів, щоб вони відповідали дизайну презентації. Функція розпізнавання мови буде підтримувати 12 мов, а її текстовий переклад буде доступний більш ніж у 60 мовах.

PowerPoint  отримає нову функцію

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Теги: Техно Інтернет Microsoft
Джерело: Техно
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