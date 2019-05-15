Ролик українця транслюють на головній площі Нью-Йорка: чим він вражає – відео

Відеороботу українського митця Олега Пашковського транслюють на екрані головної площі Нью-Йорка – Times Square.

Відеоінсталяцію українця показують в рамках проекту сучасного мистецтва Decode Experiential.

Дивіться також: Українська компанія збудує особливе житло в серці Нью-Йорка: фото

Подивитись на інсталяцію на Times Square можна буде до кінця травня, пише "Укрінформ".

В чому особливість відеоінсталяції українця?

Ролик зроблений за допомогою програмного коду і математичної формули.

За словами розробника, для керування пікселями на екрані він використовує математичні функцнайії і завдяки цьому вони рухаються, утворюють вигадливі візерунки, зображення та анімацію.

У сучасному мистецтві у людей з’явилася набагато ширша палітра інструментів, які вони можуть використовувати для творчості,

– переконаний Олег Пашковський.

Для створення саме цієї анімації, тобто написання коду для неї, хлопцеві знадобилось всього 20 хвилин. Щоправда, перед цим було 3 місяці кропітких досліджень та аналіз проекту, який надихнув на створення відеоінсталяції.



Олег Пашковський і його відеоробота на Таймс-Сквер

На екрані Times Square транслюють всього фрагмент відео. Код, завдяки якому його було створено, може відтворювати візуальний ряд в режимі реального часу, наприклад, у браузері комп'ютера і навіть може реагувати на музику.

Відеоінсталяцію українця транслюють на Times Square: дивіться відео

Раніше напівпрозору візуальну інсталяцію, співавтором якої був українець, показували на фасаді біологічного факультету Стенфордського університету у США. Вона дозволяла відвідувачам вивчати патерни Тюрінга через ігрову форму та управління картинкою на екрані.

Скільки коштує реклама на Таймс-Сквер?Головна площа Нью-Йорка є одним з найдорожчих рекламних "щитів" у світі. В середньому оренда рекламних площ на Таймс-Сквер коштує від 1,1 до 4 мільйонів доларів на рік. Реклама на найбільшому рекламному щиті на площі може коштувати навіть до 3 мільйонів доларів США на місяць.

У вересні 2017-го тут з'явився перший у світі рекламний тривимірний білборд.

Поруч зі знаменитою будівлею Empire State Building у Нью-Йорку планують збудувати хмарочос, що "зникає".

Раніше Нерухомість 24 уже писала, чому в Нью-Йорку можуть взагалі заборонити будувати скляні хмарочоси.