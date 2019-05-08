Google официально представила операционную систему Android Q

Компания Google официально представила новую версию операционной системы Android 10. Представление провели во время выставки Google I/O 2019. При этом, бета-тестирование Android 10 (или Android Q) запустили еще несколько месяцев назад.

Что нового. Android 10 сможет работать со смартфонами, имеющими гибкий экран, то есть система адекватно будет реагировать на открытие таких девайсов. Работа приложений и игр в этом случае не будет останавливаться.

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Еще одна дань трендам и запросам на рынке – поддержка сетей 5G.

Интересные фишки. В Android 10 добавили функцию Live Caption, которая превращает язык в текст. Новая опция будет работать в любом приложении.

Также из нового пользователям предлагают расширение функционала относительно конфиденциальности данных, возможность отслеживания и ограничения времени, проведенного со смартфоном, и усиление возможностей родительского контроля.

Android Q получило усиления родительского контроля

Еще одна интересная функция – Smart Reply. Она встроена в систему сообщений в Android, поэтому любое приложение сможет предлагать ответы в уведомлениях, а также прогнозировать следующее действие пользователя.

Интересная функция Smart Reply

Чтобы не отвлекать пользователя в Android 10 добавили новый режим фокусировки, который поможет сосредоточиться на чем-то конкретном, не отвлекаясь на другое.

Для каких брендов будет доступно обновление до Android 10:

Google, OnePlus, Tecno, Xiaomi, Asus, Huawei, Sony, Nokia, Oppo, LG, Essential, Vivo Realme

Правда, во время презентации не уточнили, какие именно модели получат обновление. Google подразумевает следующую бета-версию (Beta 3). Пока известно, что она будет доступна для 21 модели смартфона.

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