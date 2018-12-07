Смартфон Nokia 9 з п’ятьма камерами показали на свіжих знімках

В мережі з’явились фото майбутньої новинки від компанії HMD Global – смартфону Nokia 9. Як відомо пристрій отримає одразу 5 модулів основної камери.

На фото майбутня новинка показана у в захисних чохлах.

Про це пише ilenta.com.

Фронтальна панель схожа на більшість топових смартфонів, які були презентовані цього року. Щоправда вирізу немає. Натомість вгорі та внизу є обрамлення.

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За чутками, новинка матиме діагональ 5,9 дюйма. Судячи з усього, в дисплей буде вбудований сканер відбитків пальців.

Так Nokia 9 виглядатиме у чохлі

Пристрій має отримати топовий процесор Qualcomm Snapdragon 845 з 6 ГБ або 8 ГБ оперативної пам'яті, та 128 ГБ флеш-пам'яті. Ємність батареє становитиме 4150 мАг.

Смартфон буде працювати під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.

Дата презентації Nokia 9 досі невідома

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