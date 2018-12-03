Смартфон Samsung Galaxy S10 засвітився на "живих" фото

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Samsung Galaxy S10 на "живих" фото
Samsung Galaxy S10 на "живих" фото / Соціальні мережі

В китайській соціальній мережі Weibo виявили підбірку живих фото ще неанонсованого флагманського смартфона Samsung Galaxy S10. Судячи з усього, це макет, який часто використовують рітейлери та виробники чохлів.

Про це повідомляє Ferra.

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Фото показують горизонтальний модуль потрійної камери на задній панелі.Окрім того, засвітилася роздрібна коробка з написом про 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті і екран завантаження смартфона, але виглядають вони не дуже реальними і швидше за все виявляться підробкою.

Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 отримає потрійний модуль основної камери

Samsung Galaxy S10
Коробка Samsung Galaxy S10

Найбільш ймовірний термін офіційного дебюту Samsung Galaxy S10 – до виставки MWC 2019, яка пройде в Барселоні з 25 по 28 лютого.

Samsung Galaxy S10
Екран завантаження Samsung Galaxy S10

Модель Galaxy S10 5G вийде пізніше – в кінці першого кварталу або початку другого кварталу 2019 року, коли мережі п'ятого покоління почнуть активну роботу.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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