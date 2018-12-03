Смартфон Samsung Galaxy S10 засвітився на "живих" фото

В китайській соціальній мережі Weibo виявили підбірку живих фото ще неанонсованого флагманського смартфона Samsung Galaxy S10. Судячи з усього, це макет, який часто використовують рітейлери та виробники чохлів.

Про це повідомляє Ferra.

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Фото показують горизонтальний модуль потрійної камери на задній панелі.Окрім того, засвітилася роздрібна коробка з написом про 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті і екран завантаження смартфона, але виглядають вони не дуже реальними і швидше за все виявляться підробкою.



Samsung Galaxy S10 отримає потрійний модуль основної камери



Коробка Samsung Galaxy S10

Найбільш ймовірний термін офіційного дебюту Samsung Galaxy S10 – до виставки MWC 2019, яка пройде в Барселоні з 25 по 28 лютого.



Екран завантаження Samsung Galaxy S10

Модель Galaxy S10 5G вийде пізніше – в кінці першого кварталу або початку другого кварталу 2019 року, коли мережі п'ятого покоління почнуть активну роботу.

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