Нові деталі Sony PlayStation 5: її ціна може бути нижчою, ніж припускали

У жовтні компанія Sony офіційно анонсувала вихід нового покоління консолі Sony PlayStation 5. Зараз з’явились нові деталі про майбутню новинку. У базовій версії Sony PlayStation 5 можуть використати зовнішній накопичувач пам’яті. Це мало би знизити вартість новинки.

Як передає Letsgodigital, посилаючись на власні джерела, Sony Interactive Entertainment запатентувала картридж для ігрової консолі PlayStation. Як пише видання, цей картридж може бути зовнішнім накопичувачем для нової консолі.

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Використовуючи SSD-накопичувач у базовій версії Sony PlayStation 5 можна знизити її вартість.

Це може бути логічним кроком. Так, раніше висока ціна PlayStation 3, не давали змоги консолі зайняти домінуюче становище на ринку. Ситуацію вдалося виправити лише із виходом PS4.

Ціна. Експерти припускають, що PlayStation 5 може коштувати у межах від 500 до 850 євро (14 – 23,8 тисяч гривень). У Sony поки конкретних цифр не називають, там лише заявили, що консоль отримає «розумну ціну». Якщо використовувати SSD- пам'ять, то ціна дійсно може становити 500 євро.

Дата виходу. Точної дати в компанії поки не називають. Реліз PlayStation 5 заплановано на святковий сезон 2020 року.